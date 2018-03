'The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia', de el anime a los videojuegos [RESEÑA]

Reinos en guerra, Caballeros, magia, demonios, venganzas y muchos pecados, siete para ser exacto. Hoy les traigo un título, de carácter obligatorio para todo fanático del buen anime y de los títulos de acción y aventuras, The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia. Ambientado en un mundo muy parecido al de una Europa medieval, atiborrada de caballeros, magia, fantasía y criaturas mágicas, con un toque de humor y mucha pero mucha aventura.



The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia (Los Siete pecados capitales: Caballeros de Britannia), es un título de acción aventura con dosis de beat ‘em Up en 3D lanzado para PS4, desarrollado por el mítico estudio nipón Natsume Atari (Wild Guns Reloaded, Godzilla VS, Rurouni Kenshin, etc.) y Distribuido por Bandai Namco y basado en el manga del mismo nombre conocido en Japón como Nanatsu no Tanzai, escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki.



LOS PECADOS DEL MANGA



Uno de los pocos mangas ambientados en la edad oscura de la edad media Europea, con más de 2 millones de copias impresas en sus primeros 6 volúmenes, lanzados desde el año 2013. Alcanzando el primer puesto en ventas y llegando a superar inclusive a One Piece en el año 2015. Una historia donde prácticamente las apariencias engañan y el trabajo en equipo y la expiación de los pecados es la columna vertebral de la historia. El diseño de personajes presentado por Suzuki muestra muchas influencias de Akira Toriyama (por ejemplo Elizabeth Liones), así como una construcción de personajes simples y de mucha simpatía.



LA LEYENDA DE LOS 7 PECADOS CAPITALES



La trama nos lleva al reino de Liones, el cual se encuentra protegido y resguardado por los Cabaleros Sagrados, una orden de caballeros protectores de todo Britannia, al mando de su majestad, el Rey Bartra Liones. Esta orden de caballeros dotada con habilidades mágicas y únicas entre sí, cometen un golpe de estado, derrocando al Rey de Liones.



Elizabeth Liones , hija del Rey Bartra y tercera princesa del reino de Liones logra escapar del castillo durante el golpe de estado de los Caballeros Sagrados, y llegando a duras penas al Boar Hat (Sombrero de Jabalí), un bar andante propiedad del joven Meliodas.



Meliodas cura y acoge a Elizabeth en el Boar Hat, contratándola como mesera y confesándole que es el capitán de los Siete Pecados Capitales o Seven Deadly Sins, una unidad de elite de 7 caballeros desterrada 10 años atrás por sublevarse contra el reino de Liones y culpada del asesinato de un antiguo maestro de los Caballeros Sagrados.



Elizabeth le confiesa a Meliodas que se escapó del castillo en búsqueda de los Seven Deadly Sins ya que su padre siempre le hablo de un grupo de cabaleros fieles al reino de Liones, asid e esta manera pedir su ayuda para conseguir libertar a su reino y a su gente.



Es en este momento que Meliodas y Elizabeth inician un viaje en búsqueda de los miembros restantes de los Seven Deadly Sins, así descubrir el origen de la traición de los Caballeros Sagrados y devolver la paz al reino a todos los habitantes de Britannia.



Meliodas y Elizabeth no iniciaran solos su aventura, pues contaran con Hawk, un simpático cerdito que cuenta con la particularidad de poder hablar (si hablar, aunque a estas alturas no sorprendería mucho). Hawk acompaña y se encarga de las “sobras del bar”, también con la ayuda de su madre (un cerdo gigante y verde), logran movilizar el Boar Hat (de ahí el nombre) a través de todo el reino en búsqueda de los restantes pecados capitales.



Buscar a lo largo del reino, participar en un sinnúmero de combates, buscar pistas a través de los diferentes poblados, ciudades, fortalezas, o simplemente llamar la atención buscando pelea, será a partir de este momento nuestra misión dúrate el desarrollo de la Historia.



¿Elizabeth recuperara su reino?, ¿Lograran a reunirse de nuevo los seven deadly sins?, ¿quién traiciono al reino de Liones?, ¿son culpables los seven deadly sins?, ¿Qué traman los caballeros sagrados? Es acá donde beberemos adentrarnos en la historia y descubrir la verdad detrás de este gran título, el cual ya cuenta con una serie de animación con dos temporadas que podremos disfrutar a través de Netflix.



Una aventura muy fresca, personajes con una construcción simple e historia llena de sorpresas, un título prácticamente copia fiel al manga y anime que nos trae Bandai Namco este verano.



¿POR QUÉ EL NOMBRE SEVEN DEADLY SINS O PECADOS CAPITALES?



Este grupo de elite nombrado por el mismo Rey Bartra Liones como Pecados capitales o Seven Deadly Sins, se trata de 7 guerreros identificados mediante un animal y un pecado, que van desde el pecado de la ira, la envida, la codicia, la pereza, la lujuria, la gula y el orgullo. No pienso adelantar nada más de la historia, solo les diré que es muy entretenida, con prácticamente miles de enfrentamientos, aventura, honor, venganza, amor, situaciones cómicas y pecados y perdón.



CABALLEROS MEDIEVÁLES Y BATALLAS



The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia cuenta con 2 modos de juego, el modo aventura o historia y el modo duelo (este último se irá actualizando conforme vayamos avanzando en la historia principal). El gameplay nos plantea la exploración a través de un mapa extenso montados en el Boar Hat, visitando poblados, fortalezas, bosques y demás lugares del reino de Britannia, recolectando diversos objetos para mejoras de nuestros personajes y participando en increíbles y frenéticos combates contra múltiples enemigos o duelos contra los caballeros sagrados y demás personajes que iremos conociendo durante el desarrollo de la historia.



Al ser un título de acción, los controles son intuitivos y fáciles de manejar. Durante los combates se nos presentara un área cerrada por muros invisibles, uno o varios objetivos y un sinnúmero de estructuras, arboles, montañas y demás elementos para literalmente destrozar. Algo que me gustó mucho del título fue la facilidad en la que se conectan los combos, así como los elementos visuales y nombres de cada ataque, muy similares a los del manga/anime.



Los efectos de destrucción de escenarios no pueden quedarse atrás, puedes iniciar la lucha en una diminuta celda, la cual termina convirtiéndose en una gigantesca explanada llena de ruinas. Un título de carácter obligado si eres un fanático de series de animación 3D y en cel shaded (Naruto o Dragon Ball), con ataques muy vistosos, combos fluidos, muy rápidos, y mucha destrucción.



COMBATES FEROCES Y FRENÉTICOS



Algo que llama la atención de este título son los combos y magias, los cuales son simples y fáciles de enlazar uno con otro formando cadenas de daño. Cada personaje dispone de un ataque normal o débil, ya sea físico o mágico, un ataque fuerte o Strong, y un disparo mágico o shot attack. Un botón de salto, al cual puede combinarse para efectuar un “super jump”, y un movimiento que sitúa a nuestro personaje literalmente detrás del rival poniéndolo a merced de cualquier ataque nuestro, llamado “mirage step”.

También dispondremos de un ataque o movimiento especial, el cual como es de costumbre realizara el mayor daño que podamos asestar a nuestro contrincante.



Así de simple y nada, más, todo lo demás es nuestra habilidad para cambiar ataques físicos con magias, cadenas de magias y un gran remate.

Todo esto medido mediante el consumo de una barra de magia la cual se cargara cada cierto tiempo y nos permitirá conectar mayor daño a nuestros oponentes. Entre combate y combate podremos descansar en el Boar hat, donde se nos permitirá administrar el equipamiento de nuestro personaje o crear objetos mágicos para equiparlos en la batalla.



EL COTILLEO LO ES TODO



Un detalle importante que pudimos observar es este “cotilleo”. Ya que al ser Meliodas propietario de un bar con la “mejor” cerveza y la “peor” comida, se vale mucho de las conversaciones, chismes y comentarios de los comensales para poder dar con la ubicación de cada uno de los demás “pecados” restantes. Este se medirá mediante una barra de “cotilleo”, la cual dependerá de cuanto “alboroto” hagamos durante las batallas o misiones en las que participemos. De esta manera mediante algunos chismes podremos descubrir nuevos lugares donde buscar a los miembros de nuestro equipo desaparecido hace más de 10 años.



GRÁFICOS Y PEDCADOS EN 3D



El apartado gráfico, es como toda buena serie de animación, en el ya conocido cel shaded, con paletas de colores vivas, ambientes y escenarios de todo tipo recreados en 3D. Los personajes se encuentran diseñados en 3D y en las cuales se ha recreado al detalle la mayoría de posturas y situaciones que pudimos ver en la serie de animación y manga de la serie.

Los grandes y extensos mapas a lo largo de Britannia, mantiene diseños y conceptos medievales, colores cálidos, texturas a la par con los detalles de la generación actual de títulos.



LA BANDA SONORA



Como todo buen título medieval con magia, caballeros y demás, se encuentra repleta de tonadas épicas compuestas por el gran compositor japonés Hiroyuki Sawano, reconocido por sus participaciones en Xenoblade Chronicles X o 3594ε. También en series de animación como Attack on Titan, Kill la Kill o Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096. Todo un especialista en plasmar las situaciones dramáticas en cada escena.

FICHA



Desarrollador: Natsume

Género: Acción, Aventura

Plataforma: PS4

Distribuidor: Bandai Namco

Puntaje: 7/10