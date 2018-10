'The Quiet Man' presenta a su equipo de desarrolladores [VIDEO]

En un nuevo video, Square Enix reveló nuevos detalles de 'The Quiet Man' , la experiencia de acción cinemática presentando al equipo de desarrolladores estelares internacionales y asesores que están involucrados en el juego.



En el nuevo video titulado '¿Who is the Quiet Man?' se revelan los conceptos base y el proceso de desarrollo del juego con entrevistas a varios miembros del equipo internacional de desarrolladores. El vistazo a profundidad detrás de la creación del juego explora su concepción inicial, varios temas que el jugador podrá descubrir dentro del título, el proceso de dirección del sonido único y la creación de la experiencia “sin sonido”, la producción de las escenas full-motion que dan vida al mundo de 'The Quiet Man', y más.



Además de los desarrolladores y asesores involucrados con la producción de 'The Quiet Man', la escritora, productora y artista aclamada internacionalmente, Imogen Heap también discute acerca de su trabajo en el título y sus inspiraciones al crear la canción original 'The Quiet' debutando en 'The Quiet Man'.



Con relación a su lanzamiento, un update gratuito estará disponible una semana después para el juego con el titulo: 'The Quiet Man – Answered', el cual ofrecerá respuestas a los misterios únicos que envuelven a 'The Quiet Man' al proveer una segunda vuelta al juego con sonido y voces.



Desde el 1 hasta el 15 de noviembre, aquellos que compren el juego a través de la PlayStation Store, recibirán el juego base, un tema dinámico para el sistema PS4, y un set de ocho avatares de PlayStation Network. Durante el mismo periodo de tiempo, los que compren el juego a través de STEAM, recibirán el juego base, así como siete fondos de pantalla para escritorio y dispositivos móviles. Además, los que compren el juego durante este periodo en cualquier plataforma, recibirán un 10% de descuento.



'The Quiet Man' será lanzado digitalmente el 1 de noviembre para PS4 y para STEAM a un precio de 15 dólares.