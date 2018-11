'The Quiet Man' ya se encuentra disponible [VIDEO]

'The Quiet Man' ya se encuentra disponible digitalmente para PS4 y STEAM por el precio de 15 dólares.



El título de Square Enix nos ofrece una experiencia de juego que combina cinemáticas con adrenalina, de la mano de un equipo de desarrollo estelar, entre los que se encuentran: de Human Head Studios, Tatsuro Koike director de acción en la serie de juegos 'Yakuza' y el famoso equipo de escritores de comics de 'Man of Action Entertainment'. La talentosa artista ganadora del premio Grammy, Imogen Heap, quien presta su talento para crear e interpretar el tema de 'The Quiet Man', y la canción original titulada "The Quiet".



En una historia que se desarrolla a lo largo de una noche los jugadores toman el control de 'Dane', el protagonista del juego que padece sordera, mientras se abre paso en la ciudad para descubrir los motivos detrás del secuestro de la cantante Lala, obra de un misterioso hombre enmascarado.



Además, un update gratuito estará disponible aproximandamente una semana después del lanzamiento del juego con el titulo: 'THE QUIET MAN – ANSWERED –', el cual ofrecerá respuestas a los misterios únicos que envuelven a 'The Quiet Man' al proveer una nueva versión del juego con sonido y voces. Y como detalles extra, llega con subtítulos en 29 idiomas, entre los que se incluyen: Francés (Canadá), Español (Latinoamérica) y Portugues (Brasil).