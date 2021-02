Hablar de títulos basados en la franquicia ‘Souls’ puede ser algo muy extenso, ya que esta es un espejo al que muchos han querido mirarse, y aunque alguos no han conseguido obtener tener éxito, otros si se acercaron a la fórmula, como ‘Remmant from the Ashes’ o ‘Lords of the Fallen’ por ejemplo; pero si queremos hablar de un saga que si logró asimilar ese estilo, tenemos al estudio Team Ninja con su franquicia ‘Nioh’.

‘The Nioh Collection’ ya se encuentra disponible para las consolas de Sony y PC.

LA BASE

La saga de ‘Nioh’ nos ubica en un Japón feudal y fantasmal, en donde los demonios (‘yokai’) aterrorizan a todo ser. Pero eso no es todo, ya que además, goza de un sistema de combate con diversas y variadas posturas.

Todo esto, que pudímos disfrutar desde la primera entrega, hicieron que esta franquicia sea todo un referente en el género, y sobretodo una exclusiva de Sony. Luego de esto, tuvímos una secuela, la cual fue más adelante ya que mantuvo lo bueno de la primera y mejorando diversos aspectos, esto con la finalidad de ofrecer una experiencia más profunda.

LA COLECCIÓN

Ahora bien, esta edición con ambos títulos, llegan a las consolas de Sony, PlayStation 4 y PlayStation 5, en forma de una remasteriación, y también a PC. Y en ambos casos, los dos videojuegos llegan también con todo el contenido digital lanzando hasta la fecha.

Pero hablando en concreto, no vamos a desarrollar un análisis de cada uno de los títulos, eso es algo que ya lo hicímos en su momento. Es más, ambos títulos son exactamente igual a los ya conocidos, y los cambios apuntan de forma directa a detalles técnicos y gráficos, y por lo mismo no se añade nada novedoso con relación a los originales.

NOVEDADES

Ahora bien, para aquellos gamers que posean ya sea uno o los dos títulos para PlayStation 4, existe la posibilidad de poder trasladar las partidas a la PlayStation 5 para continuar estas donde se dejaron. Aunque hay ciertos detalles, como instalar primero los juegos originales, actualizarlos y otros aspectos más.

Aparte de esto, tenemos una actualización gratuita en la versión de ‘Nioh’ para PlayStation 5, y que gracias a la misma podremos notar de forma clara la subida de resolución y las mejoras en la animación cuadro por cuadro.

DETALLES

Pero no todo es perfecto en estas remasterizaciones, ya que salvo lo mencionado y la adaptación al nuevo control de la PlayStation 5, el ‘DualSense’, en donde la vibración háptica resulta muy buena, además de la excelente reducción en los tiempos de carga, los cuales son prácticamente inexistentes, no tendremos más.

Gráficamente son los mismos títulos que ya se han visto en PlayStation 4, y salvo el poder jugar a 120 cuadros por segundo siempre y cuando nuestra televisión lo permita, tampoco hay más. Eso sí, tendremos que elegir entre jugar a 4K y 60fps o 120fps y 1080p.

CONCLUSIÓN

Todo aquel gamer que disfrute de los títulos de este género, y que nunca haya jugado o probado esta franquicia debe considerar a ‘The Nioh Collection’ y sus dos títulos como imprescindibles, y más aún en una PlayStation 5. Pero si ya los jugaste en la PlayStation 4, la experiencia es la misma, y salvo todo el contenido descargable a la fecha no hay mayores alicientes para su compra.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘The Nioh Collection’ enviada por Sony PlayStation para PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

• DESARROLLADORA: Team Ninja.

• GÉNERO: Lucha, Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• PUNTAJE: 8.5

