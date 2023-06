En el mundo de los videojuegos, hay títulos que gozan de una apuesta segura, y otros que son una propuesta arriesgada, pero en el caso del trabajo de Daedalic Entertainment, esto pasó a ser mucho más que arriesgado dejando a todos sorprendidos. Y es que hablar del ‘Señor de los Anillos’ es recordar un mundo con un fantasía y grandeza, pero en este videojuego, y teniendo altas expectativas por lo que se ofrecía junto a ‘Gollum’ de protagonista, las ‘dos torres’ se derrumbaron luego de los primeros compases y horas de juego, algo que ni el ‘Retorno del Rey’ podría salvar.

El título de Daedalic Entertainment no cumplió con las altas expectativas que habían puestas en él.

POR UN SENDERO

La historia jamás contada de ‘Gollum’, (‘Sméagol’) esclavo de ‘Saurón’ en ‘The Lord of the Rings: Gollum’, nos podrán en la piel de este retorcido personaje, un ser consumido por el anillo, lo que es su ‘tesoro’. Y es que tras haberlo perdido gracias a que ‘Bilbo Bolsón’ se lo robó, nuestro desesperado ser inicia un periplo en busca del ladrón y recuperar su más preciada posesión.

El título de Daedalic Entertainment no cumplió con las altas expectativas que habían puestas en él.

BOLA DE CRISTAL

Teniendo todo esto claro, el trabajo del estudio alemán se vió retrasado en diversas oportunidades, y por lo general esto es síntoma de que algo malo hay en el título. Y es que además de esto, los videos e imágenes que podíamos ver aumentaban las sospechas de todo esto, y que se hizo realidad con el lanzamiento del videojuego. Pero vayamos por partes en todo esto.

Lo primero que llamó la atención es la selección de ‘Gollum’ como personaje principal, algo que pudo ser más productivo y con gran potencial, pero lamentablemente no fue así. Y si a esto le sumamos que el estilo de ‘The Lord of the Rings: Gollum’ es la de un juego monótono y aburrido, la paciencia y atención del gamer se irá por la borda.

Es más, teniendo la fecha de lanzamiento definida, este análisis se ha hecho con calma para poder analizar todo de forma más concreta. Y hay que ser sinceros, no lo hemos terminado debido a la gran cantidad de problemas técnicos (‘bugs’) que encontramos, y que hacían repetir una y otra vez capítulos enteros.

El título de Daedalic Entertainment no cumplió con las altas expectativas que habían puestas en él.

PREMISA

Un punto interesante que llama la atención, es el hecho de que la trama o argumento resulta llamativa. El hecho de que podamos vivir las vivencias de ‘Gollum’ durante su cautiverio y escape de la ‘Torre Oscura’. Momentos en donde haciendo uso de la astucia y diversas habilidades, deberá salir airoso de grandes peligros con los que se topará, para llegar hasta el ‘Bosque Oscuro’, tierra del padre de ‘Legolas’ y los ‘Elfos Silvanos’.

Aquí veremos como los años de esclavitud han hecho efecto en ‘Gollum’, ya que podremos ver como la mente de nuestro protagonista se desdobla en dos, la de ‘Sméagol’ y la de su contraparte ‘Gollum’, una suave y la otra oscura y despreciable. Algo que desde la desarrolladora han sabido aprovechar en cierta forma, planteando esto como una mecánica jugable, y dejar que el gamer seleccione la postura de uno u otro lado, aunque el resultado queda corto ya que todo es tan simple que es demasiado fácil el ganar un enfrentamiento entre estas dos caras de la misma moneda, fuera de que no infuye en la trama del juego.

El título de Daedalic Entertainment no cumplió con las altas expectativas que habían puestas en él.

A ESCONDIDAS

Ahora bien, desde la desarrolladora Daedalic Entertainment han planteado este título como uno de sigilo y plataformas, pero lamentablemente no funciona en ninguno de los dos géneros. Y es que muy aparte de los fallos comentados, la experiencia de juego es mala. La experiencia de juego es nula.

Es más, el sigilo no tiene el pulido necesario y resulta tosco, aburrido y plano. Además, a los enemigos que no usen casco podremos eliminarlos ubicándonos por detrás y en silencio, mientras que los que si hacen uso de uno, habrá que evitarlos o despistarlos. Para esto, tendremos las zonas oscuras, las cuales nos servirán como lugar para escondernos de los ojos enemigos, aunque podemos ir un tanto tranquilos ya que incluso estando a dos metros de estos no nos darán problemas, fuera de que la inteligencia artificial de estos también es mala.

Y en el caso de las plataformas, podemos decir que son imprecisas y mal estructuradas. Por lo que la paciencia del jugador se irá por la borda, ya que el morir implica repetir niveles o secciones completas. Todo esto llega al punto de la desesperación.

El título de Daedalic Entertainment no cumplió con las altas expectativas que habían puestas en él.

CONCLUSIÓN

¿Qué más podemos decir de ‘The Lord of the Rings: Gollum’?. Su nivel gráfico no está a la altura del promedio de la generación actual, pero ese no es el mayor problema que tiene. Fuera de esto, su rendimiento también presenta inconvenientes, y de sus animaciones hay que decir que necesitaban más trabajo. Solo podemos destacar su banda sonora, aunque tampoco es para recordarla. Este título debería haberse quedado en lo más profundo de ‘Mordor’ y no ver la luz de un nuevo día, ya que no es un ‘tesoro’.

El análisis de ‘The Lord of the Rings: Gollum’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Daedalic Entertainment para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Daedalic Entertainment

• GÉNERO: Aventura, Acción, Plataformas

• DISTRIBUIDOR: Daedalic Entertainment

• PUNTAJE: 3

Tráiler de lanzamiento de ‘The Lord of the Rings: Gollum’