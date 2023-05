Hablar de ‘The Legend of Zelda′ es hablar de las grandes ligas dentro del mundo de los videojuegos, y que con el paso de los años y entrega tras entrega, esta saga ha logrado cautivar, y a su vez a formado parte de la vida e historia, de muchos gamers.

El título llega localizado para nuestra región.

SENTADO LAS BASES

Hoy ya con 35 años de trayectoria,‘The Legend of Zelda′ ha sabido marcar un referente en la historia de los videojuegos, desde sus mecánicas de exploracion, usos de la cámara. E inclusive el apuntado de enemigos en entornos en tres dimensiones.

Cada personaje cumple un papel en cada aventura. Pues mientras ‘Link′, el protagonista de todas las entregas cumple con el papel de nexo entre el videojugador y la historia. La princesa ‘Zelda′ encarna la sabiduría y el legado de todo el reino de ‘Hyrule′. Dos figuras bien marcadas y construidas a las que se contrapone un antagonista, Un gran villano que busca el dominio total del reino.

‘Link′ vuelve en esta oportunidad para salvar a ‘Hyrule′ en una de las entregas más esperadas para este año 2023. Una historia que llega a nosotros como secuela del afamado ‘The Legend of Zelda: Breath of The Wild′, lanzado en el año 2017 y cuya llegada marco un antes y un después dentro d ellos títulos de mundo abierto. No solo por sus mecánicas de exploracion, sino también en ese entorno vivo que respiraba libertad e invitaba a la exploracion a cada segundo de juego.

Libertad y exploracion son dos de las palabras que resumieron a ‘Breath of The Wild′, un titulo con una gran puntuación que llego inclusive a ser coronado como juego del año en el año de su lanzamiento.

ESPERA

Este 12 de mayo, luego de ya seis años de espera llega a la Nintendo Switch, la continuación del título de la saga que nos robo el aliento por sus mecánicas y libertad y exploracion. Nos referimos a ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′. Un titulo que desde que fue anunciado mantenía muchas expectativas en la comunidad de videojuegos, incluyendo a los seguidores de las aventuras de ‘Link′.

Normalmente los títulos de la saga ‘Zelda′ inician con una aventura diferente en cada entrega, pero en esta oportunidad llega a nosotros una secuela, una continuación que retoma la historia tal cual la dejo ‘Breath of The Wild′, expande más el arco argumental creado en el 2017. Ofreciendo no solo una nueva historia, sino también una serie de mecánicas que si bien es cierto obedecen a la evolución natural de lo visto en el título previo, evolucionan de forma clara lo antes visto, ofreciendo una de las mecánicas de construcción y físicas mejores pulidas vistas hasta la fecha.

Cuando fue anunciada esta entrega como secuela del ‘Breath of The Wild′ durante la presentación de Nintendo en el E3 del 2019, nadie se esperó que este título estaría a la altura de su predecesora. No era sorpresa para nadie que el título de la compañía japonesa ya dejaba la valla muy alta para el que siguiera con la aventura de ‘Link′ y ‘Zelda′ contra el cataclismo del reino de ‘Hyrule′. Pues ahora lo veremos en el siguiente análisis:

LOS PRIMEROS PASOS

La historia de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′ nos presenra a ‘Link′ y ‘Zelda′ explorando los cimientos del castillo de ‘Hyrule′, en búsqueda de un misterioso mal que se encuentra contaminado el reino. En ese momento, y a causa de un acontecimiento inesperado, la princesa desaparece y ‘Link′ despierta sin todo su equipamiento inicial y con un nuevo brazo derecho. Un brazo perteneciente a un antiguo guerrero ‘Zonnan′. Una muy antigua tribu que formo parte de los orígenes de los ‘Hylianos′ (raza de ambos personaes). La tribu de los ‘Zonnan′ había desarrollado una serie de tecnologías muy avanzadas, las cuales con el paso de los años y a causa del enfrentamiento con este misterioso mal habían terminado en el olvido.

A causa de estos acontecimientos, las ruinas de los ‘Zonnan′ emergen y se apoderan de los cielos, creando un nuevo continente y agregando una capa (niveles) más a la exploracion en un titulo que de por sí ya presentaba amplios parajes. Pues, en esta nueva entrega contaremos con hasta tres niveles de exploracion, la superficie, el cielo y el subsuelo, multiplicando exponencialmente el terreno por explorar, así como las horas de juego.

De esta manera nuestro héroe, Link debe aprender a utilizar este nuevo brazo, el cual posee ciertas habilidades que se irán desarrollando poco a poco, también la inclusión de la tecnología ‘Zonnan′. Todo esto mientras busca a la princesa ‘Zelda′ y a su vez que vuelve a visitar antiguos parajes de un ‘Hyrule′ que geográficamente evidencia notables cambios.

HABILIDADES

El brazo de ‘Link′ será una de las herramientas más versátiles dentro de esta entrega, pues se encontrará dotado de hasta cuatro habilidades las cuales permitirán una serie casi infinita de combinaciones, a su vez que le ayudarán a avanzar en la historia. Estas habilidades son: ‘Ultramano′, la cual permitirá el poder mover y rotar a distancia cualquier material, objeto o herramienta y poder adherirlo entre sí; ‘Combinación′, la cual permitirá combinar diversas armas, y escudos, mecánica que le añadirá no solo mayor resistencia sino también habilidades elementales ya sea fuego, hielo o relámpago; con ‘Infiltración′, ‘Link′ podrá atravesar literalmente cualquier superficie plana que se encuentre sobre él, permitiéndole el poder transportarse entre niveles en vertical de una forma rápida e intuitiva y por ultimo; la habilidad de ‘Retroceso′, permitirá que ‘Link′ dote de la habilidad de poder retroceder en el tiempo a ciertos objetos, lo cual podrá de ser ayuda para resolver cada uno d ellos acertijos dentro del título, así como cada uno de los santuarios que se encuentran en este nuevo ‘Hyrule′.

Además, los artefactos ‘Zonnan′ también permiten añadir una capa mas de complejidad a todo lo expuesto anteriormente, pues con una serie de dispositivos ancestrales y con el soporte de la ‘Ultramano′, ‘Link′ podrá construir literalmente vehículos autopropulsados, planeadores, y una serie de objetos que solo se encontraran limitados por la creatividad e imaginación de cada jugador.

Sin duda alguna, estas mecánicas que nos presenta ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′ generan una experiencia de juego más realista, logrando que el videojugador piense en 360 grados y baraje más posibilidades mientras administra recursos y herramientas para solucionar acertijos y sobre todo las luchas contra los jefes del juego.

VISUAL Y AUDIO

Con respecto al apartado gráfico, ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′ nos muestra una gran cantidad de evidentes mejoras. Con tiempos de carga ligeramente más cortos, nuevos paquetes de texturas y menores manejos de las sombras, iluminación y comportamiento del agua.

Las distancias de dibujado y tasa de fotogramas prácticamente llevan la Nintendo Switch al límite. En todos los casos sin interrumpir la experiencia de juego a lo largo de la aventura.

Disfrutable tanto en modo portátil como sobremesa, aunque siempre será recomendado hacer uso del mando ‘pro controller′, ya que los títulos de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′ siempre gozan de una curva de dificultad un tanto pronunciada con respecto a los controles, situación que luego de unas horas de juego se ve notablemente superada, llegando el gameplay a ser casi intuitivo.

La música y audio en general demuestran desde el minuto uno que la propia ausencia de pistas sonoras y el solo uso de un piano logran situaciones dramáticas o melancólicas muy bien construidas. Mención aparte se encuentra nuevamente en el audio en español latino, pues este goza de total naturalidad en la actuación y trasmiten en el jugador ese sentir de la saga que nos gusta a muchos.

CONCLUSIÓN

En resumen, ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′ es un titulo que demuestra que lo bueno puede mejorarse, sin necesidad de acercarse mucho a ‘Breath of the Wild′ y a su vez creando una nueva vertiente con una historia, mecánicas y aventuras nuevas, que si bien es cierto beben de lo antiguo, ahora marcan el inicio de una gran cantidad de mecánicas nuevas, que van desde la creación de objetos hasta la mezcla de ingredientes y materiales. ‘Tears of the Kingdom′ eleva mucho mas la valla, no solo para los títulos de la saga de ‘The Legend of Zelda′ sino también para todo titulo de mundo abierto que sea lanzado posterior a este única y singular entrega.

Una historia nueva y misteriosa, mecánicas que llevaran la creatividad del jugador al límite, un apartado gráfico y sonoro maravillosos. Bien trabajados y con pinceladas de nostalgia. Sin duda esta nueva entrega de ‘Link′ debe jugarse de manera obligatoria y sobre todo disfrutarse en cada una de sus horas de juego. Gracias Nintendo por demostrar que a veces esperar un poco rinde buenos frutos. ‘The Legend of Zelda′ siempre llevará magia en su interior y ‘Tears of the Kingdom′ demuestra una vez mas que esta saga nunca pasará de moda.

El análisis de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Nintendo.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Nintendo

• GÉNERO: Acción, Mundo abierto, Aventura

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 9.5

Tráiler de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom′