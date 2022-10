El género ‘soulslike’ tiene actualmente infinidad de exponentes y nunca está de más tener un nuevo contrincante en busca de convertirse en una opción interesante. Está claro que el género impuesto por FromSoftware ha sido la piedra angular del gaming moderno y ‘The Last Oricru’ aparece mostrando una peculiar versión del género, donde la narrativa tiene muchísimo peso.

Lo nuevo de Primer Matter llega a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

CONFLICTO

Desde República Checa llega la opera prima del estudio GoldKnights que sin hacer mucha bulla, ha hecho que muchos volteen a ver con ojos curiosos a tu primera propuesta. La premisa de ‘The Last Oricru’ parte de un enfrentamiento civil entre dos razas principales: Los ‘Naboru’ y los ‘Ratidos’. Si bien se sumará una nueva raza, el conflicto se desarrolla principalmente entre estas y aquí es donde parte la historia de ‘Silver’, nuestro inmortal protagonista.

El esquema de guerra civil nos ayuda a descubrir su primera virtud: las decisiones. El difuso origen de ‘Silver’ y el conflicto que se va construyendo lo obligan a tomar diversas decisiones durante la aventura. Desde decisiones trascendentales en la aventura hasta misiones secundarias, todo está desarrollado para que se sienta que no existen decisiones buenas o malas, simplemente decisiones necesarias.

Aquí también aparece uno de los primeros errores: su forma de llevar la narrativa. Si bien en los juegos de este tipo, la narrativa se cuenta de una forma especial, en ‘The Last Oricru’ han querido saltarse todo eso y ofrecernos una historia directa, con mucha información adicional. Desde los primeros momentos nos bombardean con historias sobre el universo, las facciones y personajes y un sinfín de detalles que no hacían falta.

MECÁNICAS

A nivel jugable, sigue las mismas bases del género y todo lo que eso conlleva. ‘Dark Souls’ fue un juego excelente a nivel jugable a pesar de tener una jugabilidad muy limitada debido al gran uso de las colisiones. Lamentablemente, en ‘The Last Oricru’, este sistema se siente impreciso y muy poco pulido. Es muy común recibir golpes no por lo flojo del sistema de combate, sino por el mal desempeño de los ‘Hitboxes’.

Una parte fundamental de los juegos de este género es el diseño de niveles y este es otro punto que no llega a tener un nivel a los esperado. Y es que desde la navegación por los escenarios hasta la estructura general del mismo, es un aspecto muy flojo y sale a la luz la inexperiencia del estudio.

Por otro lado, y a pesar de ser un juego para consolas actuales, ‘The Last Oricru’ no aprovecha la potencia de los sistemas e incluso sufre de ralentizaciones y otros errores básicos. Desde el modelado de personajes hasta el diseño de audio, audiovisualmente no sobresale en ningún sentido.

CONCLUSIÓN

La ambición del estudio es muy grande pero esto va ligado también a las posibilidades que tiene y lamentablemente, ‘The Last Oricru’ es un juego que no encajaba bien en ninguno de los aspectos que propone completamente. Quizás su único punto fuerte son las decisiones las cuales nos invitan a intentar congeniar con algunos personajes más que con otros, con consecuencias interesantes e inesperados.

Las intenciones de GoldKnights son buenas, pero es difícil valorar las intenciones cuando el producto es muy regular. Por su propuesta, puede permanecer en la mente del jugador como algo anecdótico y solo eso. ‘The Last Oricru’ es un juego interesante para ser su primer proyecto pero muy ambicioso para las posibilidades del estudio. Estoy seguro que esta experiencia sumará positivamente a su próximo proyecto.

El análisis de ‘The Last Oricru’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Prime Matter.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: GoldKnights

• GÉNERO: Rol, Acción

• DISTRIBUIDOR: Prime Matter

• PUNTAJE: 6

Tráiler de ‘The Last Oricru’

