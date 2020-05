Ya no falta nada para el lanzamiento de uno de los títulos más esperados del año, ‘The Last of Us Part II’.

Así es, estamos a un mes para que vea la luz el nuevo trabajo de la desarrolladora Naughty Dog, pero muy aparte de esto, Sony ha revelado una PlayStation 4 Pro edición especial, fuera de otros accesorios inspirados en el nuevo videojuego.

El 19 de junio, día en que saldrá a la venta el título, también estará la edición con un diseño inspirado en el tatuaje de ‘Ellie’, personaje principal de la trama del videojuego, además de un disco duro Seagate de 2 terabytes y unos auriculares inalámbricos inspirados en ‘The Last of Us Part Part II’.

El paquete ‘PS4 Pro’ llegará con el control, una copia del juego y un código, esto último para canjear contenido digital, y tendrá un precio de 400 dólares. El control se podrá comprar por separado a 65 dólares. Los auriculares se venderán por 100 dólares, y el disco duro Seagate a 90 dólares.

Todos estos productos estarán llegando a nuestra región el próximo mes, aunque por el momento solo se ha confirmado la llegada del control ‘DualShock 4′ y los auriculares a los siguientes países: Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ecuador.

‘The Last of Us Part II’ se lanzará en exclusiva para PlayStation 4 el próximo 19 de junio.

Se revela la edición especial de PlayStation 4 Pro del videojuego