El análisis de ‘The Last of Us Part II’ lo estaremos publicando el próximo 12 de junio. Pero previo a esto, tenemos un avance con las impresiones del título de Naughty Dog basadas en una sección específica. Así que puedes leer esto sin tener problemas o temor de encontrar alguna sorpresa o ‘spoiler’, ya que no los hay.

Antes de dar inicio a este avance, debo indicar que este se enfoca antes de terminar la primera mitad de la trama del videojuego, además debo aclarar que estas impresiones están centradas en el modo de juego del título (‘gameplay’), esto para no arruinar a nadie la experiencia e historia que nos ofrece ‘The Last of Us Part II’, fuera de que hablar o detallar una sola parte del videojuego sin un mayor contexto o sentido no tiene razón alguna.

‘The Last of Us: Part II’ saldrá a la venta para PlayStation 4 el próximo 19 de junio.

Ahora bien, luego de haber pasado y vivido diversos momentos, ‘Ellie’, protagonista del videojuego, tiene que dirigirse a un hospital, el cual se ubica en el centro de Seattle, ciudad en la que se desarrollará prácticamente toda la historia de ‘The Last of Us Part II’. Aquí, podemos apreciar la visión de Naughty Dog para el desarrollo de esta zona, y es que si bien el videojuego sigue muy apegado al aspecto narrativo, todos sus escenarios se han ampliado de forma considerable, esto con la finalidad de poder brindar de forma más clara la sensación de exploración.

Ahora bien, si bien podremos desplazarnos de un lugar a otro, habrá que tener mucho cuidado, ya que además de los ‘infectados’ y humanos a los cuales tendremos que hacer frente, tenemos un nuevo elemento que deberemos tener en cuenta, ‘el terreno’. Además, durante nuestro recorrido nos encontraremos con problemas o situaciones muy marcados, en los que tendremos que decidir por ejemplo si entramos a un lugar o exploramos otro, ya que habrá una gran cantidad de estos, llegando al punto de preguntarnos a nosotros mismos hacía dónde ir.

EL ANTES Y EL DESPUÉS

Pero esto no es todo, ya que si comparamos esta entrega con la previa o incluso con el mismo ‘Uncharted 4’, nos daremos cuenta de inmediato que ‘The Last of Us Part II’ nos ofrece un nuevo nivel de problemas que debemos dar solución, a tal punto que una simple caminata por el centro de Seattle será una verdadera aventura, ya que han pasado muchos años desde la primera entrega y la naturaleza ha reclamado su territorio, llegando al punto de pensar que estamos en medio de una selva.

Es por esto, que el uso de cuerdas, romper vidrios y empujar objetos serán mecánicas que usaremos de forma muy seguida para abrirnos paso entre los elementos con los que nos toparemos. Y si bien esto que se menciona ya se ha visto en otros títulos, el detalle aquí es cómo se ha planteado todo para ofrecernos una aventura totalmente renovada, incluyendo muy buenos rompecabezas (‘puzzles’).

Luego de esto, y superando diversos obstáculos, llegaremos a un hospital el cual se encuentra muy vigilado pero al que debemos ingresar sin ser detectados; o por el contrario, haciendo uso de nuestras armas. Y es que ‘The Last of Us Part II’ es un título que invita al sigilo pero que al mismo tiempo puede pasar a ser un juego de disparos (‘shooter’) en tercera persona cuando lo deseamos. Fuera de esto, este título recoge todo lo bueno de su entrega previa y lo mejora en gran forma, llegando a notarse en diversos aspectos, como la misma inteligencia artificial de los enemigos, por ejemplo.

TOCA ESPERAR

Ya para ir terminando con este avance, queda claro que ‘The Last of Us Part II’ goza de una clara evolución y nivel de detalles en todo lugar, como la animación de sus personajes por ejemplo, y si esta es la parte final del ciclo de vida de la PlayStation 4, Naughty Dog está explotando la consola al máximo. Ya solo queda esperar al 12 de junio para poder publicar el análisis del juego, no podemos decir más.

