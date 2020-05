Cada vez tenemos más cerca la fecha de lanzamiento de ‘The Last of Us: Part II’, y teniendo claro esto, la compañía japonesa Sony ha comenzado a desarrollar una muy fuerte campaña de publicidad y marketing.

Es por esto que han anunciado una serie de videos llamada ‘Inside The Last of Us: Part II’, de los cuales tenemos ya el primero el cual se enfoca en el aspecto narrativo del juego.

Es más, este primer material nos plantea detalles acerca de la historia del juego y sin revelar ningún dato importante del juego o ‘spoiler’. Así pues, una de las protagonistas del juego, ‘Ellie’, cuenta ya con 19 de años viviendo en un campamento en Jackson con ‘Joel’ y ‘Dina’, aunque algo terrible hará que busque venganza.

‘The Last of Us: Part II’ saldrá a la venta el próximo 19 de junio 2020.

El nuevo video de 'The Last of Us: Part II' revela nuevos detalles

