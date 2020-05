Al parecer todos los poseedores de una PlayStation 4 en Medio Oriente no podrán jugar ‘The Last of Us: Part II’, o tendrán que pasar por varios problemas para poder disfrutar de este título. Y es que el videojuegos no gozará de una lanzamiento oficial en algunos países de dicha región del globo.

Si bien el título de la desarrolladora Naughty Dog aún se le puede apreciar en los canales de Twitter y listados en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, no se le puede comprar. Y no solo esto, sino que además los enlaces y vínculos en las páginas no permiten acceder a la compra del mismo.

Como dato extra, un usuario de la red Reddit de nombre ‘Ghostechful’ se puso en contacto con PlayStation para saber por qué no podía pre-ordenar el juego vía una tienda de Emiratos Árabes recibiendo una respuesta indicando el veto al videojuego en dicha región.

Detalles aparte, ‘Ghost of Tsushima’, no tiene ningún problema y aparece en los países antes mencionados. Lo más seguro es que el veto en mención se deba al contenido sexual en el videojuego o temáticas LGBT, algo prohibido tanto en Arabia Saudita como en Emiratos Árabes Unidos.

La imagen indica que 'The Last of Us: Part II' no saldrá a la venta en la tienda de la región.

Fuera de esto, estamos seguros que los gamers en Medio Oriente no se detendrán para poder jugar ‘The Last of Us: Part II’, ya que existen otras formas de compra, como tarjetas prepago de otras regiones, por ejemplo.

‘The Last of Us: Part II’ saldrá a la venta el próximo 19 en exclusiva para PlayStation 4.

