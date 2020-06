A poco tiempo para que los diversos medios publiquen los análisis de ‘The Last of Us Part II’, incluido el nuestro, Sony PlayStation ha revelado un nuevo video de título ‘Inside the World’.

Este nuevo material muestra los diversos entornos que podremos ver en el título, y que al mismo tiempo se comparan con lo que son la entrega previa, dejando en claro lo mucho que tendremos por explorar.

Pero muy aparte de esto, veremos también diversos aspectos como el clima, el cual podría llegar a convertirse en algo hostil para nosotros en nuestra aventura.

Recuerden que ‘The Last of Us Part II’ estará disponible desde el próximo 19 de junio en exclusiva para PlayStation 4.

