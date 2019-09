El anuncio de la fecha de lanzamiento, ediciones y revelación del nuevo tráiler de ‘The Last of Us Part II’ ha causado una mayor expectativa hacia el videojuego.

En esa línea, se ha revelado que gracias a la cadena de tiendas BestBuy, se ha conocido que el título llegará en dos discos.

Esto, antiguamente no era algo raro, pero llama mucho la atención que suceda en la actualidad. Tal como sucedió con ‘Red Dead Redemption 2’, título que ofrecía un gran mundo abierto para explorar, razón por la que se necesitaron dos discos.

Esto hace pensar que el videojuego que desarrolla Naughty Dog ofrecerá algo similar, un detalle que ni Sony ni la desarrolladora han confirmado.

Lo que sí se ha confirmado desde el blog de PlayStation, es que el mismo Neil Druckman, escritor, director creativo y programador de videojuegos en Naughty Dog, reveló que ‘The Last of Us Part II’ es el título más ambicioso y largo en toda la historia de la compañía.

‘The Last of Us Part II’ llegará a PlayStation 4 el próximo 21 de febrero de 2020.