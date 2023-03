Tal vez era difícil de creer que en el año 2013 ‘The Last of Us’ llegaría a otra plataforma que no fuese una consola PlayStation, pero esto se ha convertido es una realidad, ya que el exitoso videojuego ha llegado a PC vía Steam y Epic Games Store.

Pero esto no es todo, ya que esta se ha indicado que esta versión cuenta con una gran mejora en su apartado gráfico con relación a la que conocemos en PlayStation 3, animaciones detalladas y una inteligencia artificial mejorada.

Pero eso no es todo, ya que esta entrega incluye como extra la aventura de ‘Left Behind’, la cual nos relata con mayores detalles lo que son los orígenes de ‘Ellie’ y lo qe tuvo que pasar antes de conocer a ‘Joel’.

‘The Last of Us: Part I’ ya se encuentra disponible para PC y también se puede encontrar para PlayStation 5.

Tráiler de lanzamiento de ‘The Last of Us: Part I’