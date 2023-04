Con el éxito de la serie de televisión por cable,‘The Last of Us: Part I’, muchos gamers de PC esperában la versión de la obra maestra de la desarrolladora Naughty Dog para esta plataforma, pero lamentablemente se dieron contra la pared al tratar de disfrutar de este título. Y es que tras su versión para PlayStation 5, el viaje de ‘Joel’ y ‘Ellie’ es toda una aventura postapocalíptica, pero por todos los problemas que podremos encontrar.

El título no ha cumplido las expectativas.

Y es que muy aparte de problemas con el mouse y el teclado, o incluso con el control del mismo PlayStation 5, el ‘DualSense’, podremos apreciar problemas de rendimienito los cuales nos “explotarán” en nuestra pantalla, ya que literalmente nos sacarán hasta el mismo ‘Desktop’ o ‘Escritorio’ de nuestra PC habiendo incluso superado los requisitos mínimos.

Sencillamente, esta versión o ‘port’ es una entrega que deja mucho que desear y no equivale a la obra maestra de Naughty Dog. Un título que se ganó a pulso un espacio entre los mejor de la historia de los videojuegos, ofreciendo una trama profunda y compleja la cual ha trascendido en el tiempo.

Es más, el título presenta una gran falla de optimización, y resulta una misión prácticamente imposible el tratar de disfrutar del título que todos los gamers de PC llevan esperando diez años.

DE PESADILLA

Es más, luego de haberlo jugado varias veces esta entrega, incluso a la versión de PlayStation 5 gracias a la serie de HBO Max, la versión de PC es un verdadero golpe en la cara al ver cómo todo lo logrado se deshace como un castillo de arena por el agua del mar. Es más, los problemas no son la trama, ni los personajes o sus mecánicas, todo eso sigue presente.

El gran problema es ver como el estudio encargado de esta versión, Iron Galaxy, recordado por otras versiones desastrosas, te sacará de forma seguida del juego. Es cierto, todo esto tiene solución, y más con la reciente actualización, pero esto no deja de ser una simple y mero ‘ajuste’.

Las comparaciones entre la versión de consola con PC son claras.

EN BAJA CALIDAD

Una recomendación a todo esto, si no quieren sufrir, juéguenlo en baja calidad para tratar de no sufrír tanto. Para esto, lo primero será pasar por los ‘ajustes’. Revisar al VRAM, o volver a ver por enésima vez los requisitos recomendados y confirmar otra vez que todo está conforme, pero el problema no es este.

Incluso revisando las opciones gráficas, y ajustando todo, como indiqué líneas arriba, en una calidad inferior, se puede tener una solvencia básica para el apartado gráfico. Pero en un título cómo este, en donde la experiencia cinematográfica es tremenda, hace que todo se venga abajo.

Para decirlo de forma más clara, no es lo mismo disfrutar de una escena con una carga emocional de gran nivel y ver hasta los más mínimos detalles expresivos en los rostros de los personajes, a ver a ‘Joel’ o ‘Ellie’ con aspectos totalmente paupérrimos.

FALTA MÁS

Pero esto no es todo. Los tiempos de carga son equivalentes a los de la primera versión, y no importa en que calidad visual jugaste, estos llegan casi a los dos minutos. Por otro lado, es bien sabido que ‘The Lasto of Us’ ofrece momentos de sigilo, pero en estos tendremos caídas de cuadro que rompen la tensión del momento, y ni que decir de los tiroteos, son los peores momentos. Y todo esto no se soluciona con un solo ‘parche’, lo aseguro.

El problema del título en gran parte se debe a la optimización del mismo.

CONCLUSIÓN

El problema de ‘The Last of Us: Part I’ para PC no es su contenido, eso es casi perfecto, es su trabajo, desarrollo y optimización, y es algo que te sacará de porrazo del juego mismo.

Fuera de esto, y siendo sincero al decir que no he llegado a terminar esta entrega, el título tiene algunas novedades, como el poder jugarlo en ‘Panorámico’, o jugarlo en PC con el ‘DualSense’, por ejemplo. Pero aún con esto, esta versión no está a la altura de la entrega original que desarrolló Naughty Dog. Y es que es un desastre.

El análisis de ‘The Last of Us: Part I’ para PC fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PC

• DESARROLLADORA: Iron Galaxy

• GÉNERO: Tercera persona, Acción, Aventura

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• PUNTAJE: 4

Tráiler de lanzamiento de ‘The Last of Us: Part I’