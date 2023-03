Hace tan solo un par de dias, ‘The Last of Us: Part I’ ha salido finalmente a los diversos mercados para la plataforma PC, aunque al parecer el debut no ha sido todo lo bueno que se esperaba. Y es que debido a diversos errores y mala optimización la experiencia de juego no ha sido la óptima.

Ante esto, se ha publicado la primera actualización para el título la cual busca mejorar en diversos aspectos, como estabilidad, manejo de sombras, texturas, fuga de memoria y rendimiento, entre otras más.

El dispositivo de realidad virtual de Sony no ha generado las ventas esperadas.

REALIDAD VIRTUAL

Pero eso no es todo, ya que desde Bloomberg se ha revelado un análisis de ventas del dispositivo de realidad virtual de PlayStation, el cual indica que se han generado alrededor de 270 mil unidades vendidas hasta finales de marzo.

Lo llamativo a todo esto, es que desde Sony habían reducido el pronóstico de envío de su nuevo equipo, y esperaban vender alrededor de 1 millón de unidades para su lanzamiento. Cabe resaltar que el precio del equipo en nuestro mercado oficial alcanza los 3,600 soles, prácticamente el mismo precio que la PlayStation 5, casi mil dólares cada uno de los equipos.

Tráiler de ‘PlayStation VR2′