Luego de haber jugado la nueva obra de Naughty Dog, 'The ‘Last of Us Part 2’, me ha costado poder procesar todo, ya que es un título con una historia y una trama tan bien llevada y a la par densa, y es que la única palabra que puede resumir el título es de excepcional, y sin temor a equivocarme es el mejor juego de esta generación gracias a gran trabajo y exquisito diseño.

CAMBIOS

Pero, entrando a detallar este análisis, el cual está libre de adelantos o ‘spoilers’, ya que no brindaré detalle alguno de su historia, debo decir que si el título previo, el del 2013, fue una espectacular odisea, ‘The Last of Us Part 2’ es una oda a la venganza la cual se ambienta cinco años después, un título que con solo su traumático prólogo deja a ‘Ellie’ encaminada a una cruzada en la que deberá dar caza contra los responsables de un crimen el cual luce aparentemente imperdonable. Así pues, nuestra ya heroína adolescente deja la tranquilidad de la campiña de ‘Jackson’ para ingresar a un entorno más urbano, Seattle, lugar que demuestra de forma clara un colapso muy distinto al de Boston en la primera entrega.

Pero sin ahondar mucho ni revelar mayor detalle, solo añadiré que si bien todo comienza con una historia de retribución, esto cambiará radicalmente a una aventura mucho más compleja y al mismo tiempo sorprendente y oscura, llegando al punto que podremos admirar en algunos casos, la dureza y frialdad con la que ‘Ellie’ desarrolla algunas escenas.

HISTORIA

La trama que plantea Naughty Dog para ‘The Last of Us Part 2’ tendrá una duración aproximada de 25 horas, las cuales podrán ser más o menos en función a nuestro sentido de exploración, pero que en todo momento nos dejarán apreciar escenas de tranquilidad y contemplación como también otras que podrán dejarnos un nudo en la garganta, dejando en claro la existencia de una delgada línea entre la justicia y la venganza además de mostrarnos cómo podrían ser las sombras más oscuras de la mente humana. El título es violento, nihilista y moral en su forma, en un mundo sin leyes.

Muy aparte de esto, ‘Ellie’ sigue siendo el corazón del juego, un personaje que goza de calidez y humanidad, interpretada por Ashley Johnson, quien logra plasmar una actuación magistral apoyada en el uso de la tecnología de animación facial de Naughty Dog. Pero además no estará sola, ya que nuestro personaje estará rodeada de otros más, un elenco que se complementan en gran forma demostrando de forma rápida que son tan completos como los actores de la primera entrega, remarcando a Troy Baker quien se ‘roba’ algunos de los mejores momentos interpretando a ‘Joel’ cuando muestra nuevos lados del personaje, mejorando incluso la ya clásica escena de la jirafa del primer juego.

EVOLUCÍON

El mundo de ‘The Last of Us Part 2’ es inmenso, los parámetros se han ampliado a niveles enormes, dándonos esa sensación de que todo es más grande que nosotros, pero que al mismo tiempo está lleno de detalles, algo que generalmente se aprecian mucho en los títulos para un solo jugador. Aquí podremos ver detalles en los edificios, bosques, cavernas, y más, no solo al recoger todo suministro que nos ayude en nuestra aventura, sino que lo haremos por disfrutar cada lugar de la obra de Naughty Dog, ya que cada uno de estos sitios tiene su historia. Además, todo esto se complementa con el diseño ambiental, el cual en ningún momento se ve forzado. Todo tiene un ritmo, un flujo, y por ende ayuda a ‘Ellie’ a recorrer todo el terreno en mejor forma que ‘Joel’ cuando rompa ventanas, salte por muros y otros detalles más, desafiando a los gamers con rompecabezas (‘puzzles’) ambientales los cuales enriquecen todo y añaden nuevas mecánicas.

No puedo mentir en decir que ‘The Last of Us Part 2’ es el mejor juego de PlayStation 4 a la fecha, y el que mejor se ve también. Detalles como los rayos del sol atraviesan las ramas de los bosques y helechos, o ver como el horizonte de Seattle adopta un tono rojizos en un atardecer es algo increíble.

MECÁNICAS Y ENEMIGOS

Pasando al sistema de combate, este adopta ahora un estilo más ‘guerrillero’, haciéndolo vertiginoso y visceral. Esto se debe en gran forma a la mejorada inteligencia artificial usada para los enemigos, los cuales nos darán más de un dolor de cabeza y que en todo momentos actuarán de forma muy realista. No será nada raro escucharlos llamándose entre ellos por su nombre, adoptando estrategias en reacción a nuestra forma de actuar y desplegando nuevas herramientas como el uso de perros de caza con la finalidad de olfatearnos, así que deberemos hacer uso del sigilo en muchos momentos.

Ahora bien, cuando ya estemos en medio de un enfrentamiento, todo pasa a convertirse en un desorden de disparos, explosivos, y los golpes físicos. Son estos momentos en donde todo se vuelve más estresante, y mejor aún cuando todo esto se desarrolla en espacios reducidos dejando en claro que el peso de nuestras acciones quedarán de lado ante la violencia del momento, incluyendo los gritos agonizantes y golpes de muerte en las yugulares de nuestras víctimas, para después recalar en nuestra memoria. Fuera de esto, tendremos nuevos enemigos que enfrentar, ya que además de los mismos humanos, y demás infectados ya conocidos como los ‘Clickers’, tenemos ahora las bombas de toxina ambulante ‘Shamblers’ o el toparnos en la oscuridad con .... mejor dejo esta sorpresa para que la descubras.

Para hacer frente y sobrevivir a todo esto, ‘Ellie’ goza de diversas opciones las cuales nos ayudarán a estar un paso por delante de nuestros enemigos. Así pues, tendremos nuevas herramientas que podremos fabricar, como flechas explosivas o minas. Todo esto es una clara muestra de cómo ‘The Last of Us Part 2’ es un videojuego ‘guerrillero’ en el que habrán daños colaterales, apoyado todo esto en una serie de árboles de habilidades, las cuales podremos desbloquear gracias a suplementos y revistas que se encuentran repartidas en Seattle. Como plus a esto tenemos las mesas de trabajos o ‘crafteo’ de armas, las cuales ofrecen detalles increíbles. Pero no solo es esto, esta segunda parte expandirá nuestro arsenal con una serie de nuevas adiciones, las cuales no mencionaré pero que todas cuentan con ese trabajo que Naughty Dog sabe plantear.

CONCLUSIÓN

Para ir terminando este análisis de ‘The Last of Us Part II’, debo decir que todo esto engrana de forma correcta, y si se busca achacarle algo a este videojuego, lo único que podría decir es el perdernos en esta inmensidad, una que demuestra la clara ambición del estudio desarrollador por ofrecer lo mejor de lo mejor. Y al igual que vimos con ‘Uncharted 4’ y ‘Lost Legacy’, queda claro que el estudio Naughty Dog puede sobrescribir cualquier franquicia sin problema alguno.

‘The Last of Us Part 2’ no es solo una secuela que tal vez muchos podrían haber pensado como innecesaria, lo nuevo de Naughty Dog para PlayStation 4 es una obra maestra, es una epopeya de lo más ambiciosa; o mejor dicho, es una espectacular bestia, completamente diferente al juego previo.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Sony PlayStation. ‘The Last of Us Part II’ saldrá a la venta el 19 de junio próximo en exclusiva para PlayStation 4.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4

• DESARROLLADORA: Naughty Dog

• GÉNERO: Acción, Disparos

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• ​PUNTAJE: 10

