Filtración indica que 'The Last of Us II' llegará en febrero del 2020

Cada vez vemos más complicado que el próximo título de Nauhgty Dog, 'The Last of Us Part II' , llegue este año a PlayStation 4. Esto se debe, en gran parte, a otro gran lanzamiento exclusivo para la consola de Sony, 'Death Stranding', el próximo 8 de noviembre.

Pero esto no es del todo malo, ya que al parecer no tendremos que esperar mucho para poder disfrutar de la nueva aventura de 'Joel' y 'Ellie', ya que una nueva filtración indica que 'The Last of Us Part II' llegará para febrero del 2020.

De acuerdo a una publicación desde el site ResetEra, Daniel Ahmad, analista en Niko Partners, ha indicado que el esperado videojuego llegará el próximo febrero junto a cuatro ediciones: 'Standard', 'Special', 'Collector’s' y 'Ellie Edition'.

Cabe resaltar que Daniel Ahmad ha coincidido con otras revelaciones, como la fecha de lanzamiento de 'Death Stranding'.