'The Last of Us II': Compositor Gustavo Santaolalla indica que el videojuego saldrá muy pronto [VIDEO]

No hay duda alguna que 'The Last of Us II' es uno de los títulos que todos los poseedores de una PlayStation 4 esperan con ansias, y que al mismo tiempo ha generado polémica el año pasado al no saberse cual su fecha de lanzamiento oficial.

Es por esto que cada pequeño dato o declaración causa un gran revuelo en la comunidad. Y es que ahora son las palabras de Gustavo Santaolalla, compositor del juego y también de la primera parte, las que han generado una mayor expectativa con lo que podría ser un cercano lanzamiento del juego.

Con relación a esto, la información llega desde un video en el que se puede apreciar al compositor argentino en uno de sus últimos conciertos en Kuwait. Aquí, Santaolalla comentó tras tocar uno de los temas del videojuego que 'The Last of Us: Part II' saldrá 'muy pronto'.

Aunque para muchos esto puede sonar a una mera especulación, estas palabras significan mucho para otros, ya que apuntan a que 'The Last of Us II' llegaría para antes de que termine este año 2019 para PS4. Por ahora, y sin más detalles o noticias, solo nos queda esperar a que Naughty Dog se pronuncie oficialmente con relación a esto.