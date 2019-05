'The Last of Us II': ¿Acaso el desarrollo del título terminará muy pronto?

Mucho se ha hablado del desarrollo de 'The Last of Us II'. Algunos medios dicen que llegará el próximo mes de setiembre mientras que otros vaticinan que lo veremos para inicios del 2020. Si nos atenemos a esto, pues son solo rumores, ya que la desarrolladora Naughty Dog no ha confirmado nada, sin embargo el desarrollo del título ya está muy cercano a su culminación.

Gracias a imágenes que el mismo Neil Druckmann, co-director del videojuego ha publicado, se ha sabido que el final del título ya se ha grabado y que los actores que dan vida a 'Ellie' y 'Joel' han concluido sus trabajos. Pero esto no termina aquí, ya que ahora es Anthony Newman, co-director del juego, quien ha hecho una mención a diversos puestos laborales en el estudio.

Newman indicó lo siguiente: "Muchas posiciones se han abierto para que nos ayuden a terminar el juego." Estas ofertas de trabajo están relacionadas al departamento de animación, pero lo más llamativo de todo esto es la afirmación del mismo indicando que ya se encuentran en las últimas etapas de desarrollo.

¿Tendremos noticias muy pronto?, nadie lo sabe. Solo nos queda esperar y ver si PlayStation nos sorprende con este anuncio.