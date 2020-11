‘The Last Blade: Beyond the Destiny’ es un título del género de peleas en dos dimensiones, que mantienen los clásicos patrones y mecánicas de todas las clásicas joyas de la casa desarrolladora SNK, con títulos como ‘The King of Fighters’ o ‘Samurai Shodown!’.

LA TRAMA

La historia nos transporta a la época del ‘Bakumatsu’ en Japón, exactamente durante los últimos años del periodo Edo cuando el shogunato Tokugawa llegaba a su término. Una época de clanes, dinastías y familias dedicadas al arte de la espada (de ahí el título: ‘The Last Blade’). Un mundo que presenciaba el reinado de los gloriosos samurais, y que nos presenta una lucha por recuperar un equilibrio entre el mundo de los vivos o ‘Ushyo’ y el mundo de los muertos o ‘Tocoyo’.

Ambas realidades conectadas a través de la puerta al inframundo, custodiada por cuatro antiguas deidades, las cuales tienen como objetivo mantener un equilibrio universal. Solo que ahora, la puerta del inframundo está abierta y cada una de estas deidades han reencarnado en poderosos y singulares guerreros, capaces de blandir sus armas por recuperar aquel equilibrio perdido, y lograr el balance que siempre debió tener el universo.

‘The Last Blade: Beyond the Destiny’ ya se puede encontrar en nuestro mercado para Nintendo Switch.

ADAPTACIÓN EXCLUSIVA

‘The Last Blade: Beyond the Destiny’ representa la cuarta entrega de esta imperdible colección que llega para la consola hibrida de Nintendo. Presenta algunas novedades, como lo son por ejemplo utilizar temas que asemejan a las consolas de Neo Geo pocket Color, configurar botones, rebobinar la partida y más.

MODALIDADES Y EXTRAS

Dentro de los modos de juego que nos presenta el videojuego están el modo ‘Historia’, ‘Supervivencia’, ’Entrenamiento' y el clásico modo ‘Contra reloj’, adicionalmente se encuentran dos minijuegos exclusivos los cuales podrán ser desbloqueados durante el desarrollo del modo ‘Historia’.

El modo ‘Versus’ no podía faltar en este genial título. Desde la partida de red con otra consola Nintendo Switch hasta las partidas de uno contra uno haciendo uso de los controles por separado, muy similar a los árcades versus de aquel entonces. como extra, luego de cada batalla, nuestro personaje ganara puntos, los cuales servirán para desbloquear extras, como son, las distintas secuencias de finales, pergaminos de la historia y demás coleccionables dentro de la opción ‘Galería’.

Adicionalmente ‘The Last Blade: Beyond the Destiny’ nos presenta cinco personajes desbloqueables, los cuales forman parte de The Last Blade 2,‘The Last Blade 2’ un detalle que agrega un extra muy emocionante que también extenderá más las horas de juego y diversión.

GRÁFICA

El apartado Grafico de ‘The Last Blade: Beyond the Destiny’ es tal cual como se presentó en su entrega original del año 2000, con ciertas configuraciones adicionales como el poder ampliar la pantalla y aclarar los colores, todo lo demás lo mantienen como tributo y copia fiel a los títulos que formaron parte del repertorio del Neo Geo Pocket Color.

CONCLUSIÓN

‘The Last Blade: Beyond the Destiny’ es un juego de peleas muy recomendado para fanáticos de los títulos de la recordada SNK, y como parte de una colección que no debería faltar en la biblioteca de todo jugador. Un título que si garantiza horas de diversión y mucho sentir ‘retro’ que hace honor a esta gran consola portátil que solo unos pocos pudimos disfrutar.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: ode Mystics Inc., SNK Corporation

• GÉNERO: Lucha

• DISTRIBUIDOR: SNK Corporation

• PUNTAJE: 7.5

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital del juego enviada por SNK para Nintendo Switch.

