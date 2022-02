En lo personal, la franquicia de ‘The King of Fighters’ la he disfrutado desde sus inicios, por lo que esta nueva entrea, ‘The King of Fighters XV’, la esperaba frotándome las manos por volver a disfrutar nuevamente con esos clásicos personajes, y nuevos también, en un torneo que se disfruta a lo grande, tanto en su modo historia como en línea, aunque es cierto que esta entrega tiene sus detalles a revisar. Pero fuera de esto, y de esa clásica rivalidad entre ‘Kyo’ y ‘Iori’ aunque compartan equipo, traslada la posta a nuevos personajes como ‘Isla’ o ‘Shun´ei’ convirtiéndolos en las estrellas del título de SNK.

The King of Fighters XV presenta 39 personajes iniciales. Además, estará disponibles otros en forma de contenido descargable.

PARA TODOS

Así es, la nueva luchadora de orígen chileno, y el protagonistas de la entrega previa, poseen un vínculo o nexo que va más allá de lo que son unos brazos fantasmales, le dan color y variedad a los combates y buscan atraer a nuevos gamers y público. Pero hay que estar tranquilos, y es que los clásicos personajes no han pasado a un segundo plano.

Esto se nota en la cantidad de personajes, algunos de etapas o entregas previas, y que hacen que esta entrega tenga un estilo similar a un ‘Dream Match’, incluyendo incluso al mismo ‘K9999′ (’K9999′), lo cual define la franquicia nuevamente haciendo que esta entrega sirva de base a las futuras y que no se extrañen a otros personajes, incluso lo que llegarán como contenido descargable.

Los escenarios y personajes goza de un buen trabajo.

COMPARACIÓN

Ahora bien, sería una locura el comparar una entrega como esta a otras tales como las de ‘Street Fighter V’ o’Mortal Kombat 11′, ya que si bien pertenecen al mismo género y la experiencia es similar tanto en línea como en su modo ‘historia’ , los conceptos, estilos y diseño son totalmente distintos. Es más, puedo afirmar que esta entrega goza de un apartado artístico muy bueno, con un buen trabajo en los acabados de los personajes y escenarios, todo un festival de colores, aunque si pueden palidecer un poco ante los trabajos de Ark System Works.

Si uno tiene un control de palanca (‘Fightsick’) pasará muchos disfrutando de esta entrega, y para los clásicos gamers notarán que los personajes se desplazan con mucha suavidad además de ofrecer mecánicas prácticas y fáciles de aprender, pero si esta es tu primera entrega, gozarás con la mejor entrega de la franquicia, ya que es la más fluída y dinámica, en especial al momento de esquivar o aplicar ‘combos’ en una entrega totalmente ‘arcade’ y que nos permitirá estirar las combinaciones de ataque a niveles exagerados. Detalle aparte, quienes dominen los rodamientos, cancelaciones y contra-ataques, no van a tener rival alguno.

Los combates de tres contra tres con todo un clásico.

Y para esto tenemos una lista inicial de 39 personajes para que todos tengan un estilo de pelea. Una lista más que generosa organizada en trece equipos en donde tendremos casi a todos los principales personajes de la franquicia, aunque como mencionamos anteriormente hay algunas ausencias como el equipo ‘Korea’ o personajes rescatados de otros los cuales no superaron la valla como ‘Athena’, entre otros. Pero, ¿esta cantidad es mala?, para nada. Aunque llama la artención la sola presencia de dos caras nuevas: ‘Isla ' y ‘Dolores’.

Las poses y finales son todo un clásico en la franquicia.

MODOS

Pasando al modo de juego en línea, y dejando de lado el de ‘historia’, partidas rápidas, modo entrenamiento, ‘Survival’, ‘Time Attack’ y otros más, ‘The King of Fighters XV’ es la entrega que mejor experiencia brinda en toda la franquicia para esta modalidad con la implementación del ‘Rollback Netcode’, el cual permitirá disfrutar de partidas de ‘Rango’ o ‘Amistosas’ con amigos y desconocidos durante horas y sin tener problemas de ‘lag’, por ejemplo.

Y por último, podremos jugar contra un amigo en casa siempre y cuando tengamos otro control. Como podemos leer, tenemos variedad y modos de juego para todos; aunque siendo claros, creo que pasaremos más tiempo en linea que en las demás modalidades.

Los subtítulos estarán localizados para nuestra región.

CONCLUSIÓN

Con ‘The King of Fighters XV’ la compañía japonesa SNK ha logrado recuperar esa esencia de las sales ‘arcades’ que se extrañaba y que consagró a la franquicia entre las grandes. Ofrece un sistema en línea muy bien definido, sólido y fluído, y sus otros modos de juego, incluído el ‘historia’, mantienen el nivel en todo momento. Es el regreso por la puerta grande ofreciendo lo mejor de entregas pasadas y planteando nuevas ideas, aunque talvez la ausencia de algunos personajes y algo más de variedad en sus modos ‘offline’ podrían pasarle algo de factura.

El análisis de ‘The King of Fighters XV’ fue desarrollado gracias a una copia del título para PlayStation enviada por SNK.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: SNK

• GÉNERO: Combate, lucha

• DISTRIBUIDOR: KOCH Media

• PUNTAJE: 9

Corto animado de ‘The King of Fighters XV’