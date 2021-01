A esta alturas, no es necesario decir que si ‘Street Fighter’ es para Capcom, ‘The King of Fighters’ es para SNK, por ejemplo. Y es que cada compañía tiene su respectivo juego de peleas, emblemático, con carisma propio y con diversas entregas, las cuales han logrado que las franquicias sigan vigentes, aunque ya tengan varias décadas sobre los hombros, solo que SNK ha vuelto a lanzar ‘The King of Fighters XIV’ en una edición ‘Ultimate’, ya que el juego en sí se publicó en el 2016.

NOVEDADES

Ahora bien, ‘The King of Fighters XIV Ultimate Edition’ es una entrega completa, la cual ya se puede encontrar en formato digital (descarga), ya que la edición en formato físico la podremos ver más adelante. Y como bien lo dice su título, esta edición incluye todos los extras y personajes que se lanzaron luego de que el título se puso a la venta, es decir, 50 personajes, trajes y temas, todo para la consola de Sony. Y mientras esperamos la próxima entrega de la franquicia, este nueva edición cae como anillo al dedo.

CONTENIDO

‘The King of Fighters XIV Ultimate Edition’ ofrece combates rápidos, con una gran variedad de combinaciones para cada personaje, invitados y mucho contenido. Y es que desde la entrega ‘XIII’ la franquicia de SNK retomó un rumbo el cual había perdido hace ya un tiempo. Y ahora, con esta entrega, tenemos un título tal y como conocíamos a la franquicia, profundo, completo y al que se le puede dedicar muchas horas de juego con la finalidad de dominar a cada uno de los personajes.

PARA TODOS LOS GUSTOS

Pasando a los personajes, debo decir que en su gran mayoría son de ataque, aunque hay otros que son más defensivos, pero todos gozan de sus ‘PRO’ y ‘Contras’. Cada uno tiene ataques especiales, otros incluso poseen armas, pero en general van de ataques a corta, media y larga distancia.

Pero debo dejar en claro algo y es que los que recién llegan se pueden topar con una series de movimientos especiales que tal vez no salgan como se esperan, o cuando quieran, ya que habrá que prácticar para lograrlos, y es que aparte de los movimientos normales, deberemos dominar los ‘Ataques EX’, los ‘Especiales’, y otros más, y es aquí recién que una vez que dominemos estos que podremos empezar a disfrutar del título como se debe.

VARIEDAD

Pasando a los modos de juegos, tendremos desde el modos ‘Entrenamiento’, lucha por ‘Equipos’, ‘Sobrevivencia’, ‘Individuales’, y mucho más. Aunque debo indicar que el modo ‘Historia’, aunque sencilla y concreta, es la principal, ya que ofrece una gran cantidad de finales dependiendo que equipo configuremos, ya que podremos crearlos a nuestro gusto. Asi que si les gusta el género de lucha, esta entrega no tiene pierde en este punto.

CONCLUSIÓN

Ya cerrando este análisis debo decir que a pesar de los años, ‘The King of Fighters XIV Ultimate Edition’ ofrece una gran cantidad de personajes seleccionables, además de horas y horas de juego para dominar todos los ataques y modos de juego. La entrega reinvindica la franquicia en el género de la lucha, llegando con todos los contenidos descargables y extras. ¿En contra?, su nivel gráfico puede mejorar, y más aún cuando esperamos la entrega ‘XV’, y como punto final, se debe mejorar el emparejamiento en línea.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital para PlayStation 4 enviada por SNK.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4

• DESARROLLADORA: SNK

• GÉNERO: Lucha

• DISTRIBUIDOR: SNK

• PUNTAJE: 8.5

VIDEO RECOMENDADO

