‘The House of the Dead’ es, probablemente, el juego de disparos sobre rieles más conocido del mundo. Ya sea por su paso en arcades, PC o consolas, son muchos los jugadores que reconocen este título como uno de los más queridos de la antigua Sega.

El nuevo título es un indispensable para todos los fanáticos de la franquicia.

CLÁSICO

MegaPixel estudio es el encargado de traer nuevamente este videojuego, pero ahora con una imagen renovada y con muchos añadidos interesantes. ‘The House of the Dead Remake’ nos vuelve a poner en la piel del ‘Agente Rogan’ y el ‘Agente G’, miembros de la ‘AMS’, una organización gubernamental encargada de resolver actividades inusuales y que deben resolver el secuestro de la prometida de ‘Rogan’, mientras descifran que está sucediendo en la mansión ‘Currien’.

El argumento es simple, y mantiene la poca información original. Se nota que MegaPixel Studio ha tenido un enorme respeto con la historia original pero algunos añadidos para hacerla más digerible no hubieran estado mal. Aunque estamos seguros que lo más importante en este título es la jugabilidad.

El nuevo título es un indispensable para todos los fanáticos de la franquicia.

BASES

‘The House of the Dead Remake’ mantiene sus cimientos intactos, siendo un videojuego sobre rieles, donde en momentos específicos podemos elegir el camino. Esto es muy interesante porque podemos abordar diversas situaciones desde otros ángulos. Claro que eso es mínimo y no se cumple para puntos importantes del recorrido.

Los enemigos, zombies en su mayoría, están repartidos en posiciones específicas en el mapa, siendo un juego de prueba y error bastante interesante. Conocer el entorno, los puntos ciegos de los enemigos y saber cómo reaccionar rápidamente ante cualquier situación va a hacer la diferencia, ya que como buen juego antiguo, tenemos créditos para continuar la aventura.

El nuevo título es un indispensable para todos los fanáticos de la franquicia.

La mansión completa está compuesta por cuatro niveles, como en el juego original, por lo que la experiencia no es muy larga, pero sí satisfactoria. Si bien es posible jugarlo con el control, creo que la mejor forma de disfrutarlo es usando el giroscopio. Si, si no estás acostumbrado puedes sufrir dolor de forma muy rápida debido al diseño de los controles de la Nintendo Switch, pero es la experiencia más similar al arcade que se puede tener y eso suma muchos puntos.

El juego, tiene muchas limitaciones técnicas, e incluso sufre por momentos debido al hardware de Nintendo Switch. Visualmente no es tan impactante como se esperaba, pero tiene detalles interesantes como la iluminación o algunas texturas. En general, no se espera que sea un videojuego puntero y tampoco es que lo pretenda.

DETALLES

El mayor error que he encontrado, personalmente, es la decisión de cambiar toda la banda sonora. Entiendo la idea de adaptarse a los nuevos tiempos, pero hay melodías y personajes que encajan perfectamente. Por ejemplo, Magician es uno de mis villanos favoritos debido a la atmósfera que crea por su tema de batalla, eso ha sido cambiado por una melodía genérica y que no pega con la personalidad del enemigo.

Si bien el diseño de enemigos y el rediseño de animaciones es correcto, también se pierde mucho en la percepción de velocidad. Volviendo al ejemplo de ‘Magician’, este enemigo es recordado por ser muy rápido, pero tanto en sus animaciones de movimiento, como ataque final, se aprecia que es mucho más lento, y eso cambia mucho el enfrentamiento.

El nuevo título es un indispensable para todos los fanáticos de la franquicia.

LO BUENO

Ahora hablemos de puntos positivos, ‘The House of the Dead Remake’ es un título muy divertido. Es fácil de entender y todos pueden dominarlo a los minutos de tomar el control. Estando en una etapa donde todos los juegos son muy complejos y complicados, se agradece que existan propuestas divertidas y que, obviando la temática, sea fácil de jugar para todos.

Entiendo la idea del estudio que, con poco presupuesto, logró hacerse con una licencia que ya estaba perdida y revivirla para que la generación actual pueda disfrutarla. MegaPixel ha tomado decisiones muy interesantes, omitiendo el juego online por que el juego offline para enfocarse completamente en recuperar esas sensaciones perdidas que tenían los arcades de antes.

El nuevo título es un indispensable para todos los fanáticos de la franquicia.

EXTRAS

‘The House of the Dead Remake’ incluye información adicional a modo de ‘bestiario’ y logros, para que puedas extender mucho más las capacidades de este juego. Desde un sistema de clasificación clásico o moderno, cooperativo y competitivo, este título tiene todo para ser un indispensable para todos los jugadores que les guste reunirse en grupo para pasar un momento agradable.

CONCLUSIÓN

‘The House of the Dead Remake’ ha demostrado que se puede hacer un remake correcto, con poco presupuesto y super entretenido. Desde ya sabemos que MegaPixel se encuentra trabajando en la nueva versión de la segunda entrega y si muestran un nivel de calidad similar o superior, estamos ante otro indispensable para los fanáticos de la franquicia. Nunca pensé decirlo, pero ‘The House of the Dead’ ha vuelto.

El análisis de ‘The House of the Dead Remake’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por MegaPixel para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: MegaPixel

• GÉNERO: Acción, Disparos, Primera persona

• DISTRIBUIDOR: MegaPixel

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de ‘The House of the Dead Remake’