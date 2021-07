El mundo de los videojuego de rol multijugador masivos en línea (‘MMORPG’) siempre tiene exponentes interesantes que ofrecer y sin contar a los que siempre han estado en la cima del género. Aquí, ‘The Elder Scroll Online’ de Bethesda viene haciéndose un espacio entre los jugadores desde ya hace algún tiempo. Hoy hablaremos un poco sobre la expansión ‘Blackwood’ que acaba de ser lanzada hace poco.

‘The Elder Scroll Online: Blackwood’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

POR EL INICIO

Antes de empezar, para nadie es secreto la popularidad de la franquicia ‘The Elder Scroll’ y entre tantos juegos independientes, se agradece la idea de ‘The Elder Scroll Online’ en juntar todos los lugares icónicos que hemos visitado a lo largo de las entregas principales. Aquí es donde vemos el primer contacto con la expansión: los portales hacia ‘Oblivion’, tierra protagonista de ‘The Elder Scrolls IV’.

Para alguien que es habitual en estos títulos, ‘The Elder Scroll Online’ es un videojuegos muy atractivo y a la vez, abrumador. Empezar en este momento, con tanta cantidad de contenido, es algo a tener en cuenta.

MEJORAS

Si vienes de jugar la saga principal, hay demasiado nuevo contenido que tienes que tener en cuenta, ya sea referente a cómo evoluciona nuestro personaje, la mejora de habilidades y más detalles que lo hacen único. Si bien es interesante descubrir todas estas características, tratar de entender todo esto desde el inicio puede ser fatal para los que quieran empezar en la aventura.

Quizás, hubiera ayudado ofrecer una forma de tener un personaje avanzado para solo vivir el nuevo contenido, como hace Blizzard, pero TESO teme ir más allá y eso lo comentaremos más adelante. Esto sin contar que el juego solo está disponible solamente en inglés y si bien eso no es algo malo, son muy pocos los juegos que no invierten en tener un varios idiomas para beneficio del usuario.

EL NUEVO CAPÍTULO

‘Blackwood’ es un capítulo muy interesante a la historia ya que recupera parte del escenario ya conocido por los fanáticos y que tantas aventuras nos ha otorgado. Por ejemplo, la fortaleza de ‘Gideon’, por decir uno de los tantos parajes que se han rescatado. Zenimax, desarrolladora principal del juego, ha sabido desarrollar contenido nuevo basándose en capítulos pasados y esto, para beneficio del jugador, ha salido muy bien.

Si bien tenemos una área que explorar y algunas mazmorras que desafiar, el juego no presenta alguna nueva clase jugable u otro contenido mayor. Si bien la parte relacionada a los portales de Oblivion es muy interesante por lo que vivimos en juegos anteriores, no llega a aportar algo que haga avanzar la línea argumental de ‘The Elder Scroll Online’, al menos, no como se quisiera.

Si, la historia del antagonista es muy interesante pero la conclusión es simple y poco satisfactoria, pero no es algo que pueda justificar un nuevo capítulo en la historia. Aquí queda retratado que Zenimax quiso darle a los usuarios un poco de ‘fanservice’ basada en la nostalgia, algo que es aceptable, pero no pasará mucho tiempo hasta que te des cuenta que fuera de la nueva área, ‘Blackwood’ se queda corto en novedades.

Es de admirar mucho el diseño de arte de todo el universo, se puede apreciar ese sentimiento de descubrimiento en cada ciudad que visitamos. Cada una cuenta con un estilo propio y muy bien diferenciado, por lo que recorrerlos es algo muy satisfactorio y no pasará mucho tiempo para que te des cuenta que te encuentras en un mundo inmenso y con mucha historia por descubrir.

DETALLES

Al empezar desde cero, pude apreciar mucho el gran trabajo del estudio a la hora de desarrollar las misiones argumentales del juego. Se nota que hay muchos guionistas que desarrollan las subtramas del universo y se nota que en muchas de ellas hay un desnivel bastante grande. Todo esto marca un curioso desenlace ya que al llegar a las misiones de ‘Blackwood’, la estructura no es algo que no se haya visto durante toda la aventura.

Si bien, con un juego enorme a tus espaldas, el tratar de reinventarse puede ser una idea muy complicada, hay otros caminos que puedan sentirse frescos.

‘Blackwood’ es un gran motivo de interés para todos los fanáticos de ‘The Elder Scrolls’ y una invitación enorme para dar el salto al este título. Zenimax tiene un producto bastante sólido en su poder y tiene muchos apartados sobresalientes. Tanto el diseño de arte, la banda sonora y sobre todo, la inmersión, es fácil perderse en el universo y sigue invitando a los jugadores a jugar a su ritmo, quizás por eso es que no es requerida una suscripción mensual para jugar.

CONCLUSIÓN

‘The Elder Scrolls Online’ presenta un nuevo capítulo y que si bien no agrega contenido jugable que atraiga a los jugadores habituales, a nivel argumental ofrece una historia interesante y con un villano clásico de la franquicia. Si bien se queda por debajo de grandes exponentes del género, ‘The Elder Scrolls Online’ está muy bien encaminado en ser una alternativa de peso para cualquier nuevo jugador. Con toda la cantidad de contenido vista en la franquicia principal y con un próximo título en desarrollo, estoy seguro que este es solo un paso más en el largo camino para consolidarse como el ‘MMORPG’ que todos sus seguidores se merecen.

El análisis de ‘The Elder Scroll Online: Blackwood’ fue desarrollado grsacias a una copia digital del mismo enviada por Bethesda para PC.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Zenimax

• GÉNERO: Acción, Rol, Aventura

• DISTRIBUIDOR: Bethesda

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de ‘The Elder Scroll Online: Blackwood’