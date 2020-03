‘Warlords of New York’ no solo es una expansión dentro del universo de ‘The Division 2’, sino que es un punto y aparte de cara a todo el contenido que llegará más adelante a este título.

La última expansión del título de Ubisoft no es solo una zona añadida o un extra a la historia del juego mismo que podremos completar en varias horas de juego, sino que nos ofrece nuevos accesorios, equipos, armas y demás, todo esto para prepararnos de cara a todo el contenido, eventos, cacerías de renegados, ligas y demás que ya es están disponibles.

LA TRAMA

Esta expansión nos propone la caza de ‘Aaron Keener’, un antiguo ‘agente’ quien es ahora un ‘renegado’ en Nueva York, ciudad la cual se encuentra al borda de caos. Para esto, la única forma de poder llegar a esta zona es la de tomar un helicóptero y lo aconsejable para esto es tener el nivel 30 o haber acabo la historia del juego, sino hemos hecho ninguna de esta dos opciones, el juego mismo nos permitirá subir de forma automática el nivel, aunque no podremos regresar hasta culminar esta expansión.

La caza a ‘Keener’ no será nada fácil, y es que antes de poder dar con él deberemos eliminar a sus cuatro lugartenientes, quienes están al mando de cada uno de los distritos del mapa; y para complicar esto, a su causa se han unido antiguos enemigos ya conocidos. Para dar con cada uno de los cuatro jefes, deberemos seguir cada una de las pistas las cuales servirán para el desarrollo cada una de las misiones. Una vez vencidos los jefes, podremos hacer uso de la habilidad especial de estos, y será el momento para enfrentar a ‘Keener’.

La expansión 'Warlords of New York' de 'The Division 2' ya se encuentra disponible en todas las versiones del título de Ubisoft.

MAPA Y DETALLES

En ‘Warlords of New York’ nos moveremos por el bajo Manhattan, el cual ha sido azotado por un huracán. Aquí deberemos explorar cada una de las zonas cubiertas con una especie de niebla, esto con el fin de desbloquearlas. Dentro de toda esta área de juego, tendremos misiones principales y secundarias, además de otras como eliminar puestos enemigos o de propaganda, rehenes que salvar y mucho más, fuera de retos y objetos a encontrar, aunque en algunos casos el nivel de dificultad en algunas misiones no están del todo bien equilibradas.

LO NUEVO

Pero sin lugar a dudas, lo mejor de esta expansión es todo el contenido post lanzamiento junto a temporadas, eventos temáticos y su propia historia, además de los grandes cambios los cuales mejoran la experiencia del juego, como por ejemplo las modificaciones de las ‘zonas oscuras’ entre otras muchas otras.

Hay que apuntar que el inicio de esta expansión no fue del todo bueno, ya que hubieron varios problemas, actualizaciones, desconexiones, y otros detalles más, pero que con el transcurso de los días se han ido resuelto y corrigiendo.

CONCLUSIÓN

No tengo idea de cómo serán los mundos abiertos de la próxima generación, pero actualmente ‘The Division 2’ es un portento se juegue cuando se juegue, y con todo esto, estoy seguro que lo tendremos por mucho tiempo más.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Ubisoft.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Massive Entertainment

• GÉNERO: Acción, Disparos, Rol, Táctico

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• ​PUNTAJE: 8.5