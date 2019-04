Ubisoft muestra todo el contenido gratuito que llegará a 'The Division 2'

Si eres uno de los que ya ha terminado con todo lo que 'The Division 2' ofrece, incluyendo lo que es el contenido que salió 'Día 1', y deseas seguir viviendo grandes aventuras en el videojuego de Ubisoft , pues llegan muy buenas noticias.

Y es que ya se encuentra disponible nuevo contenido como parte de lo que es el primer año de lanzamiento del título, tal cual se puede apreciar en el video que la desarrolladora gala ha publicado.

En este nuevo material, Ubisoft nos recuerda que desde el 5 de abril estará llegando 'Invasion: Battle for D.C.', que es la primera actualización gratuita que incluye el próximo estreno de 'Operation Dark Hours' el próximo 25 de abril, un grupo de misiones especiales para ocho jugadores en la historia de 'The Division', además de una nueva 'especialización' y otros detalles más. Del mismo modo, podremos contar con dos nuevas armas exóticas y un nuevo mapa para el modo 'jugadorvsjugador' (PVP). Eso sí, hay que recordar que todo el contenido que llegará este primero año para 'The Division 2', no tendrá costo ya que al tener una copia del juego, tendremos acceso a todo esto.

La tercera parte de esta etapa traerá una cuarta especialización, pero aún no hay fecha oficial para este contenido. 'The Division 2' ya se encuentra disponible en Xbox One, PS4 y PC.