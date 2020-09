Ubisoft anunció que ‘Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York’ tiene una nueva actualización, la cual incluye el estreno de un nuevo modo re jugable, ‘The Summit’.

Y para celebrar la más reciente actualización, estarán disponibles ‘Twitch Drops’, recompensando a los jugadores que vean cualquier stream de 'The Division 2′ hasta el 6 de octubre. Pero esto no es todo, ya que además se anunció también un fin de semana gratuito del videojuego el cual estará disponible en todas las plataformas, del 24 al 28 de setiembre.

Detalles aparte, el modo ‘The Summit’ (jugadores de ‘Warlords of New York’), llevará a los gamers en equipo o en solitario a un edificio, donde podrán escalar hasta cien pisos repletos de acción y retos.

Y como plus a esto, la temporada tres ofrece una nueva cacería humana, mientras los jugadores buscan a ‘Bardon Schaeffer’, el elusivo líder de los ‘Black Tusks’ mientras recluta ‘Agentes’ rebeldes para formar una nueva célula insurgente.

‘Tom Clancy’s The Division 2’ está disponible en Xbox One, PlayStation 4 y Windows PC, así como en Stadia y UPLAY+, el servicio de suscripción de Ubisoft.

VIDEO RECOMENDADO

Nuevo video de ‘Tom Clancy’s The Division 2’

TE PUEDE INTERESAR