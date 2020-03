La semana pasada, Ubisoft lanzó ‘Warlords of New York’, la última expansión de ‘The Division 2’, una que si bien en un principio no debutó de la mejor forma, desde la compañía gala y Massive Entertainment se han preocuopado por solucionar los problemas reportados.

Ante esto, Ubisoft tiene algo listo y preparado para todos los gamers de ‘The Division 2: Warlords of New York’, y es que en forma de compensación todos los poseedores de esta expansión podrán acceder a los contenidos de la primera temporada: ‘Shadow Tide’, siempre y cuando hayan alcanzado el nivel 40 y superado el modo historia.

Además, ‘Shadow Tide’ introducirá cinco nuevos objetivos que deberemos cazar.

• ‘Neptuno’ – 10 de marzo.

• ‘Venus’ – 31 de marzo.

• ‘Saturno’ – 21 de abril.

• ‘Mercurio’ – 12 de mayo.

• 'Júpiter’ – Fecha desconocida.

Pero esto no es todo, ya que todos los jugadores que venzan a ‘Neptuno’ recibirán una ‘bomba adhesiva PEM’. Detalles aparte, cada cacería llegará con un evento de doble experiencia, lo cual ayudará a subir de nivel de forma más rápida y ganar nuevas recompensas como armas y piezas de armadura, entre otros.

‘The Division 2’ y su expansión, ‘Warlords of New York’, se encuentran disponibles en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC.