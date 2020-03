La compañía francesa Ubisoft anunció que la expansión ‘Warlords of New York’ de su título ‘Tom Clancy’s The Division 2’ ya se encuentra disponible para todas las plataformas.

En ‘Tom Clancy’s The Division 2’ ‘Warlords of New York’, los agentes de la ‘División’ irán a la caza de ‘Aaron Keener’, un ex agente que ahora se ha convertido en un delincuente. ‘Keener’, junto con su red de agentes corruptos, es ahora una gran amenaza para el floreciente renacimiento de la civilización.

Para localizar a ‘Keener’, los agentes recorrerán el indómito mundo abierto del ‘Bajo Manhattan’, una antigua zona oscura que fue diezmada por un devastador huracán que azotó la ciudad de Nueva York con más fuerza que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos.

Ambientado ocho meses después de los eventos que ocurrieron en el primer juego, los agentes tienen la tarea de explorar cuatro nuevas zonas, cada una elaborada a escala 1:1 de Nueva York, incluyendo los dos puentes, el Centro Cívico, Battery Park y el Distrito Financiero.

Detalles aparte, y luego de recibir la retroalimentación de la comunidad, se han implementado mejoras en el juego básico en varios temas como la diversidad de la construcción, la racionalización de los equipos y un botín aún más significativo.

Además, las tres ‘zonas oscuras’ existentes en ‘The Division 2’ también han sido revitalizadas, volviendo a la mecánica simplificada del agente rebelde.

‘The Division 2’ ‘Warlords of New York’ ya se encuentra disponible para su compra digital en la familia de dispositivos Xbox One, que incluye el Xbox One X, PlayStation 4, la tienda Epic Games Store y UPLAY+ para Windows PC, el servicio de suscripción de Ubisoft.