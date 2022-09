El género táctico está muy bien representado por juegos como ‘Fire Emblem’ o ‘Final Fantasy Tactics’. De hecho, Square Enix tiene muchos videojuegos que resaltan en este aspecto. Ahora nos presentan una propuesta muy interesante llamada ‘The Diofield Chronicle’, un juego de rol táctico, que, a diferencia de la mayoría, este se desarrolla en tiempo real.

Lo nuevo de la compañía japonesa llega tanto para la nueva y anterior generación de consolas, además de PC.

AGARRANDO LA LANZA

Desarrollado conjuntamente por Square Enix y Lancarse, ‘The Diofield Chronicle’ es un videojuego de rol de estrategia a diferencia de otros juegos con sistema ‘tactics’, este no basa su movimiento en mosaicos, como ‘Final Fantasy Tactics’, sino que permite un movimiento direccional más libre. El juego presenta elementos de estrategia en tiempo real, y el sistema de batalla se denomina ‘sistema de batalla táctica en tiempo real’, tal cual.

Lo nuevo de la compañía japonesa llega tanto para la nueva y anterior generación de consolas, además de PC.

HISTORIA

‘The Diofield Chronicle’ tiene lugar en un continente ficticio devastado por la guerra, donde el ‘Reino de Alletain’ se encuentra en las inmediaciones de un conflicto entre el ‘Imperio Trovelt-Schoevian’ y la ‘Alianza Rowetale’. Cuando el ‘Imperio’ termina derrotando a la ‘Alianza’, centran su atención en ‘Alletain’. El juego sigue al grupo mercenario relacionado con ‘Alletain’ llamado ‘Blue Foxes’. Los cuatro jefes del grupo son ‘Andrias Rhondarson’, un guardaespaldas real que conoce la hechicería antigua, ‘Fredret Lester’, su amigo de la infancia, ‘Iscarion Colchester’, un arquero y antiguo noble, y ‘Waltaquin Redditch’, una maga de la nobleza.

La trama, si bien contiene muchos elementos bélicos y hasta políticos para armar su universo, logra ser algo confusa por momentos. Cuando es tomada en seria, ahí es donde el juego muestra todo su potencial, creando tramas interesantes y cuestionando puntos de vista con una profundidad típica de Square Enix. Si bien no es el punto más fuerte, del juego, se aprecia mucho que se han esforzado en crear un universo y un trasfondo para su historia.

Lo nuevo de la compañía japonesa llega tanto para la nueva y anterior generación de consolas, además de PC.

MECÁNICAS

El sistema de juego en un inicio no es tan claro, porque no es turnos, tampoco es un combate activo, es más como un ‘RTS’ táctico donde los personajes están atacando todo el tiempo y realizando acciones que gastan energía y cuentan con cooldown para que no abuses de ellas. Sin duda, es un sistema de juego muy curioso que invita a probar diversos héroes para conseguir todos los objetivos propuestos.

Algo interesante es que, a parte de las clases, las armas de cada personaje transmiten diferentes habilidades, lo que aumenta aun la complejidad ya que puedes conseguir un arma más fuerte, pero al tener habilidades diferentes, te anima a cambiar tu estilo de juego.

Veremos que los ataques por la espalda hacen más daño al enemigo. También podremos ejecutar acciones que, en los lugares correctos, asestarán daño a un grupo de enemigos, lo que aumenta aún más el nivel táctico del juego. Lo más espectacular es que después de llenar un círculo con orbes azules, puedes llamar a una de las invocaciones que nos hace recordar a Final Fantasy ya que ellas cuentan con una asombrosa animación.

Debido a la variedad y diversos requisitos para ser usados, se vuelven pieza importante para el desarrollo de la misión.’The Diofield Chronicle’ ha hecho que cree equipos preciosos para desarrollar cada misión, y eso, fuera del farmeo necesario, es algo muy interesante de hacer.

Lo nuevo de la compañía japonesa llega tanto para la nueva y anterior generación de consolas, además de PC.

DESARROLLO

El juego está constituido por capítulos y cada uno de ellos con misiones de desarrollo bastante sencillo. Cuentan con objetivos de tiempo y de supervivencia que al completarlos obtendremos recompensas para mejorar nuestros personajes y habilidades. Lo bonito es que puedes repetirlas para conseguir las recompensas faltantes o para mejorar a tus personajes.

El juego cuenta con una base en la que podremos usar la tienda de items, mejorar a nuestro personaje, interactuar con nuestros compañeros y tomar nuevos quests tanto principales como secundarios. Para la banda sonora se buscó una atmósfera similar a la producción de HBO y por eso se eligió a los compositores Ramin Djawadi y Brandon Campbell, ambos presentes en ‘Juego de Tronos’.

Gráficamente es agradable, resaltando muchísimo en las peleas debido a su estilo artístico. Los campos de batalla parece que fueran unos dioramas, aportando ese toque diferenciador. Está claro que, al salir en todas las consolas, no va a exprimir a las máquinas de actual generación.

DETALLE

Quizás el mayor problema es el idioma. Estamos ante un juego de Square Enix, que son famosos por traducir hasta el juego más pequeño. ‘The Diofield Chronicle’ es un juego muy especial que tiene todo lo necesario para ser un título recordado por sus virtudes, pero la barrera del idioma va a hacer que muchos se tiren para atrás. Esto, sumado a la historia un tanto confusa por momentos, hacen que no sea un producto tan redondo como quisiera.

Lo nuevo de la compañía japonesa llega tanto para la nueva y anterior generación de consolas, además de PC.

CONCLUSIÓN

‘The Diofield Chronicle’ es una gran sorpresa. Quizás para mí, que no soy tan fan del género, lo encuentro muy atractivo ya que no es tan pausado. Un juego largo que ofrece acción y estrategia a niveles iguales. Llegó sin causar mucha expectativa, pero estoy seguro que tiene las herramientas necesarias para ser una franquicia importante para Square Enix, al menos, ante la ausencia de ‘Final Fantasy Tactics’.

El análisis de ‘The Diofield Chronicle’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Square Enix para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Square Enix

• GÉNERO: Acción, Rol, Estrategia

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘The Diofield Chronicle’