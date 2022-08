Una de las franquicias de Bandai Namco que en los últimos años ha logrado hacerse de un espacio en el mercado gamer es ‘The Dark Pictures Anthology’ con sus diversas entregas en las que nuestras decisiones son de una gran importancia para poder avanzar.

Y teniendo esto presente, la compañía japonesa anunció que la próxima entrega de esta, ‘The Dark Pictures: The Devil In Me’, ya cuenta con fecha de lanzamiento oficial.

Así es, gracias a un nuevo tráiler ya podemos conocer cuando estará llegando este videojuego a los diversos mercados en todo el mundo. La fecha elegida es el próximo 18 de noviembre.

Detalle aparte, este nuevo material también nos permite apreciar nuevos detalles de esta entrega como también algunas de las características del juego, como mec´´anicas de exploración extendidas, y muchas más.

‘The Dark Pictures: The Devil In Me’ saldrá a la venta el próximo 18 de noviembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Nuevo tráiler de ‘The Dark Pictures: The Devil In Me’

