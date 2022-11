Las antologías siempre me han recordado esos programas clásicos, como los que Alfred Hitchcock presentaba o la ‘Dimensión Desconicida’. Y no es que quiera equiparar ‘The Dark Pictures’ con estos, ya que si bien son similares esta última apela más al terror en forma de episodios anuales y al parecer esta entrega será el ‘finale’ de la primera temporada, y bueno el programa de Hitchcock tenía entregas semanales.

El videojuego se puede encontrar disponible tanto para la nueva y anterior generación de consolas, como también para PC.

UNA HISTORIA DE AQUELLAS

La trama de ‘The Devil In Me’, el último capítulo de esta primera temporada, da inicio cuando una pareja se hospeda en el hotel del infame H.H. Holmes en Chicago, la historia de la pareja que celebra su luna de miel nos sirve como preámbulo a lo que ocurrirá más de cien años después. Ya en nuestros tiempos, el director de una serie documental sobre asesinos seriales, ‘Charlie Lonnit’ (Paul Kaye) recibe una inusual oferta para continuar con su proyecto.

Sin embargo el equipo de trabajo de ‘Charlie’ se encuentra pasando por un periodo conflictivo entre ellos, pero esto no es impedimento para que este busque sacar adelante la serie la cual se encuentra en una situación muy precaria y posiblemente con este episodio pueda rescatarla. Lo que no sabe es que el castillo y sus anfitriones les tienen preparado una estancia peculiar, puesto que visitarán la réplica del hotel donde se originó esta historia.

Esta ocasión la idea, fuera de plantearse como un juego de terror interactivo, es probar nuevas experiencias así que aceptamos la asignación. ‘The Devil in Me’ se puede considerar como ‘survival horror’ con drama interactivo lo que convierte al juego en una película en diferentes actos con un atisbo de interactividad. Hay acciones que definirán el resultado de toda la experiencia y que se verá reflejado al cierre de la trama, hay otras que requieren cierto grado de dificultad como las acciones de agilidad, destreza o reflejos como esconderse o caminar a cierto paso.

El resto son rompecabezas que nos solicita pensar un poco los acertijos. Un adicional a la jugabilidad de esta serie y que se introdujo en esta entrega fue la inclusión de un sistema de inventario que le permitirá tener ciertos implementos dependiendo el personaje.

SUSPENSO

El caso de ‘The Devil in Me’ resulta una historia de terror y suspenso basado en la historia de H.H. Holmes para relatar una ficción especulativa de su hotel que adquiere un papel protagónico. Da gusto ver a Paul Kaye ya visto en ‘It’s all gone Pete Tong’ y ‘Game of thrones’, pero del resto del elenco no hay mayor referencia, sin embargo el trabajo es cumplidor.

Todo esto parece darle una suerte de continuidad, pues en la mayoría de entregas de la antología presenta actores de Hollywood. Otra de las características de estos títulos es la repetición de muchas secuencias para asustarnos, pero ‘The Devil In Me’ parece ser la entrega que menos abusa de este recurso, y aunque las hay estas no son tan terroríficas como se podría pensar.

APUNTES

Pero hay detalles, y es que comparando títulos de la misma desarrolladora, Supermassive Games, como ‘Until Dawn’, ‘House of Ashes’ y más recientemente, ‘The Quarry’ con ‘The Devil In Me’, hacen que este último quede relegado ligeramente con respecto a los primeros ejemplos en diversos aspectos, como la calidad de la historia o uno que otro error técnico como caídas de cuadro, pero nada que no se pueda tolerar o afecte la experiencia de juego.

CONCLUSIÓN

‘The Devil In Me’ termina siendo una experiencia interactiva parecida a estos jueves de suspenso y misterio más que un maratón de terror. Pero no por eso no es interesante, la idea de retomar a uno de los asesinos seriales de mayor renombre de la historia de esta parte del mundo para darle rostro y especular narrativas en las que nos podamos sumergir o incluso reconocer esos demonios internos que nos corroen.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Supermassive Games

• GÉNERO: Acción, Aventura, Survival

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 7.5

VIdeo análisis de ‘The Devil in Me’