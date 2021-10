Este mes de octubre los videojuegos llegan cargados de contenido vinculado al terror y al miedo, y una clara muestra de esto es lo nuevo de Bandai Namco, ‘House Of Ashes’, la tercera parte de la antología ‘The Dark Pictures’, la cual ha sido desarrollada por Supermassive Games, estudio reconocido por títulos como ‘Until Dawn’, ‘Man of Medan’, entre otros. Pero en esta ocasión, viajaremos en el tiempo hasta el Medio Oriente, esto para desenterrar un antiguo misterio sumerio, incluídos sus dioses creadores del hombre, los Anunnakis. ¿Pero valdrá la pena el viaje?.





El título de Bandai Namco ofrece una interesante trama.

UN LARGO VIAJE

Lo primero que debo decir es que ‘House Of Ashes’ presenta detalles históricos más ciertos que fictícios. Es decir, toma como base el conflicto bélico de Irak contra Estados Unidos en el Medio Oriente. Aquí, y con el pretexto de escanear la zona en busca de armas químicas de destrucción masiva, detalle que en la vida real fue una excusa ya que nunca se encontró nada, un grupo de marines realiza un operativo en una zona, aunque todo se enreda pero por motivos fuera de lo esperado. Detalle aparte, el título de Bandai Namco apunta su narrativa inicial a la época Sumeria y la historia de de Naram-Sin, rey del imperio Acadio en el año 2231 a.C.

Por otro lado, el título toma como referencia a películas como las de ‘Aliens’, ‘Predator’, o la misma ‘The Descent’, incluyendo las noveles del mismo H.P. Lovecraft, las cuales guardan muchos detalles entre líneas. Aquí, descenderemos al mismísimo infierno en donde enfrentaremos a ‘algo’ que guarda más relación con las leyendas y relatos míticos que con los humanos, en una zona en ruinas que antiguamente podrían haber relucido, pero que ahora lucen como un mundo tétrico en donde la poca luz será nuestro mejor aliada, además de las armas, claro.

EL EQUIPO

En ‘House Of Ashes’ encarnaremos a un grupo de marines encabezados por el coronel ‘Eric King’ junto a su esposa y ahora agente de la CIA, ‘Rachel King’ (Ashley Tisdale/High School Musical), ‘Jason Kolchek’ y ‘Nick Kay’, quienes nos permitirán ver cómo cambian las conexiones entre ellos mediante un sistema de toma de decisiones mientras se desarrolla la trama del título. Lo llamativo a todo esto es la presencia de ‘Salim Othman’, el quinto miembro, y quien además forma parte del grupo de defensa iraquí.

MECÁNICAS

De esta forma, y con el oficial iraquí, podremos ver como la frase “el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo” cobra vida, ya que al tener una amenza en común, todos deberán unir fuerzas contra esta, salvo que tomemos otras decisiones y desarrollemos la trama de otra manera. Y es que al igual que otros títulos del estudio ya mencionados, nuestras decisiones serán muy importantes ya que sus consecuencias podrán ser las peores, como la muerte de un personaje, o incluso la de todos. Es por esto que la rejugabilidad está más que asegurada por lo que la fórmula ya vista anteriormente se mantiene. Es decir, diálogos con posibles respuestas y según nuestra elección toda la trama se irá tejiendo entre esas personas. A esto tendremos también ‘Quick-Time Events’ de todo tipo y pistas de presagios.

Ahora bien, ‘House Of Ashes’ tarda un poco en mostrar esa faceta de terror, pero esto se debe a la coyuntura en la que se desarollan los eventos, como un prólogo que nos presenta el orígen de la maldición, luego la calma previa a la incursión de los marines o incluso la misma motivación de ‘Salim’. Toda acción y respuesta tendrá mucho valor; además, los dilemas morales estarán a la orden del día, y en ellos podremos mandar por la borda toda una relación, aunque si pudimos apreciar su presagio tendremos una leve oportunidad de no cometer errores.

Por otro lado, ‘House Of Ashes’ no ofrece una total libertad de exploración ya que el título es un tanto lineal, aunque lo suficiente para darnos cuentas de muchos detalles a nuestro alrededor, como el poder encontrar dos caminos, o salas lo suficientemente grandes para investigar y en donde los secretos abundan... aunque no todos ellos son de la época sumeria. Además, el manejo de la cámara es nuevo y se agradece, aunque en espacios cerrados pueda dar uno que otro dolor de cabeza. Y no esperen un juego de disparos por más que controlemos a los marines. ‘House Of Ashes’ no es un ‘shooter’, y son pocas las escenas en las que tendremos que abrir fuego con tan solo un botón. Detalles aparte, los ‘Quicktime Events’ podremos personalzarlos desde las opciones y tendremos tres tipos de dificultad.

VARIANTES Y CALIDAD

‘House Of Ashes’ se puede disfrutar tanto en solitario como en grupo de hasta cinco personas de forma local, cada uno adoptando un rol o personaje; o en su defecto, también podremos disfrutar del título en modo en línea para dos personas. Todo un título que podríamos considerarlo como una película de Netflix. Detalle aparte, esta entrega es el primer ‘The Dark Pictures’ intergeneracional, por lo que para PlayStation 5 y Xbox One X|S llega optimizado, fuera de PC, claro. Esto ofrece una mejor calidad de texturas y el uso del trazado de rayos (‘ray tracing’) para que los efectos y su iluminación sea más realistas, aunque algunos puntos debieron haberse pulido un poco más. El sonido, efectos y la música ayudan a que todo sea más inmersivo, ya que todo se siente muy bien desarrollado, y más aún si es que dispones en casa de un cinema en casa o unos buenos audífonos.

CONCLUSIÓN

‘House Of Ashes’ mantiene ese estilo característico de la saga ‘Dark Pictures’. Y es claro que aquí si bien se han añadido algunas innovaciones, lo cual se agradece, creemos que le hace falta ya algo más. Fuera de esto, es el título más oscuro de la saga y con detalles reales en su trama. Altamente recomendable si es que te gusta el terror, la historia antigua, y los títulos previos de la franquicia como ‘Man of Medan’, ‘Little Hope’ o incluso ‘Until Dawn’, el título con el que Supermassive inicio todo este género.

El análisis de ‘House Of Ashes’ fue desarrollado gracias a una copia digital para PlayStation enviada por Bandai Namco.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Supermassive Games

• GÉNERO: Terror, Acción

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 8,5

Tráiler de ‘House Of Ashes’

