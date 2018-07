'The Crew 2': Ubisoft lanza un reto para todos los seguidores de la franquicia

Ubisoft celebra el lanzamiento de The Crew 2 dándonos la bienvenida al nuevo y mejorado Estados Unidos, donde podrás viajar por más de 2,000 millas para explorar y ver los diferentes terrenos, climas y hermosos paisajes naturales que esta nueva entrega tiene para ti.



La mejor manera de disfrutar de todo lo que este juego de mundo abierto ha preparado, es ponerte detrás del volante y viajar por cielo, mar y tierra descubriendo lo mejor que los deportes de motor tienen para ofrecer.

Si no sabes dónde empezar, te presentamos 'Road Trip Bingo', donde cruzarás lugares icónicos, vehículos nunca antes vistos a lo largo de la ruta y actividades que te llevarán a tener una aventura inimaginable en cuatro ruedas. El objetivo es que te encuentres con algo que te robe el aliento en cada kilómetro del camino.

Para que puedas disfrutar de los caminos de Estados Unidos y toda la velocidad que ' The Crew 2' , pusimos una serie de reglas que necesitas cumplir:



• Juega todos los eventos de apertura en las sedes de los diferentes deportes de motor y realiza al menos un evento para que puedas comenzar a coleccionar vehículos.



• Alcanza el segundo nivel de fama para poder acceder a más eventos y puedas obtener la moneda corriente del juego y nuevos autos, así como la capacidad de personalizar tu avatar.



• No enlistamos algunas ubicaciones: está en ti el descubrir y explorar este mundo. Pero tienes la libertad de hacer las actividades en el orden que quieras, ya que finalmente lo importante no es el destino, sino el viaje que tendrás que hacer para alcanzarlo.



'The Crew 2' ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC, y si no has leído nuestro análisis, aquí te lo compartimos .