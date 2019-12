Si has querido jugar ‘The Crew 2’ y aún no lo has podido hacer, Ubisoft te da una gran oportunidad para que puedas probarlo y sin costo alguno.

Y es que este fin de semana el título tendrá una versión de prueba gratuita, la cual estará disponible hasta el 8 de este mes. Y lo mejor de todo, es que si decides comprarlo podrás hacerlo con un gran descuento.

Pero esto no es todo, ya que además la versión de prueba no tendrá ningún tipo de contenido bloqueado en lo referente a áreas específicas o ciertos vehículos, por lo que se tendrá acceso a contenidos descargables como ‘Blazing Shots’ por ejemplo. Detalles aparte, este contenido descargable llega con nuevos vehículos como el ‘Bugatti Veyron 16.4’, ‘Grand Sport Vitesse’ y el ‘Mazda RX-8’.

Ubisoft lanzó en nuestro mercado ‘The Crew 2’ para PS4, Xbox One y PC.