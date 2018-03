'The Crew 2': Ubisoft anuncia la fecha de lanzamiento de la segunda entrega

Ubisoft anunció que 'The Crew 2', la nueva entrega de la revolucionaria franquicia de autos de mundo abierto llegará el próximo 29 de junio de 2018 para PS4, Xbox One y PC.



Desarrollado por Ubisoft Ivory Tower, el estudio Lyon, Francia. 'The Crew 2' permitirá a los jugadores experimentar la emoción de los deportes motorizados norteamericanos dentro de un Estados Unidos completamente rediseñado. De costa a costa, los conductores podrán explorar y competir para convertirse en los máximos campeones del motor, al recolectar una variedad de autos exóticos, motocicletas, botes y aviones, además de dominar la escena deportiva en tierra, aire y agua.

Además, encontrarán retos e inspiración entre cuatro tipos de deportes motorizados: street racing, off-road, pro racing y freestyle, junto a un amplio grupo de opciones y una selección de diferentes tipos de vehículos.

Ubisoft también revela la Motor Edition de 'The Crew 2', que permite a los usuarios jugar el título tres días antes e incluirá lo siguiente:



• The Crew 2 Gold Edition y el Pase de Temporada permite a los jugadores disfrutar nuevos vehículos, atuendos, contenido adicional y mucho más.



• El Motorsports Deluxe Pack, que incluye atuendos y vehículos únicos, como la Ford de carreras F-150 Raptor 2017, avión de carreras aéreas Pilatus PC-21 Edición 2002 y el Monster Truck Abarth 500 Edición 2008.



• Una placa decorativa personalizada de 11.81” x 5.9” ' American The Crew 2' contenida en una caja de colección de alta calidad, un Steelbook exclusivo, el mapa carretero oficial del videojuego y cuatro stickers originales.



• Los jugadores que adquieran el título en preventa, recibirán el ' The Crew 2: Legendary Motors Pack', que incluye vehículos como el automóvil Mercedes-AMG C 63 Touring 2016 y la Harley-Davidson® Iron 883TM 2017.



Los jugadores pueden comenzar su colección de vehículos en el juego ahora mismo con el programa de recompensas 'The Crew'. Al completar una serie de retos mensuales durante la primera instalación de 'The Crew', los usuarios podrán desbloquear hasta 19 vehículos en 'The Crew 2', incluyendo vehículos acuáticos exclusivos.