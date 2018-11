Ubisoft anunció que 'Demolition Derby', la segunda actualización gratuita del juego de automovilismo de mundo abierto 'The Crew 2' , estará disponible el 5 de diciembre en PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X y Windows PC.



La actualización introduce una nueva disciplina llamada 'Demolition Derby', en la que los competidores intentarán obtener un lugar entre los tres mejores consiguiendo la más alta puntuación en un período limitado de tiempo.

El escenario 'Bonneville Salt Flat' será donde los jugadores obtendrán puntos chocando contra los vehículos de sus oponentes, mientras que sus habilidades frente al volante los ayudarán a esquivar obstáculos, tales como ser aplastados por un elevador o eludir un guante de box con resorte.



Adicional a ello, la disciplina 'Demolition Derby' brindará la muy anticipada actualización del modo PvP para 'The Crew 2'. Comenzando en un nivel amateur, podrás jugar hasta con ocho amigos y competir entre ustedes en una variedad de disciplinas como 'Street Racing' y Motocross, mientras son testigos de una selección renovada de eventos a través de todo el mapa de Estados Unidos.

Los jugadores que se encuentren más entusiasmados por participar en las competencias de más alto nivel, podrán ingresar a las ligas PvP para experimentar mayores retos y obtener mejores recompensas.

Además, cuatro nuevos vehículos adaptados para el 'Demolition Derby' serán agregados en la actualización, ya sea en un modo en específico o en 'freedrive', y serán completamente destructibles. La actualización también vendrá acompañada de más concursos de alto octanaje, incluyendo el exclusivo 'Drive', el 'Alpha Grand Prix' y los retos del 'Rally Cross', así como habilidades adicionales y actividades dentro del juego.



Como parte del lanzamiento mensual de vehículos, el Audi RS3 LMS - 2017 y el Aeroboat - VS12 - 2018 estarán disponibles para que todos los jugadores puedan conducirlos.



El estreno de 'Demolition Derby' es el siguiente paso en 'The Crew 2' de un calendario de desarrollo post-lanzamiento y el equipo se ha comprometido a introducir nuevo y amplio contenido a través de actualizaciones constantes en los próximos meses.