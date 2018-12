'The Crew 2': Juega gratis el juego de carreras este fin de semana

Ubisoft anuncia que 'The Crew 2' estará disponible para jugar de manera gratuita a partir del 13 de diciembre y hasta el 17 de diciembre en PC, PlayStation 4 y la familia de dispositivos Xbox One. Los usuarios tendrán acceso al juego completo – incluyendo la nueva adición, la disciplina 'Demolition Derby' y el modo PvP – además de cientos de retos y la libertad de explorar los Estados Unidos por tierra, aire y mar tras el volante de sus vehículos soñados, ya sea en modo individual o en modo cooperativo con otros cuatro jugadores.



Los usuarios que quieran continuar su viaje en el mundo abierto del territorio norteamericano de 'The Crew 2' no sólo podrán guardar su progreso, sino también disfrutarán de grandes descuentos tanto en sus diferentes versiones, como también en el pase de temporada en todas las tiendas digitales del 13 de diciembre al 20 de diciembre. Adicional a ello, los usuarios que participen en el fin de semana gratuito de 'The Crew 2' del 13 al 17 de diciembre recibirán un vehículo exclusivo gratuito el 17 de diciembre, de acuerdo con su plataforma.



• Xbox One: BMW Z4 GT3 2011

• PlayStation 4: Maserati Gran Turismo S 2009 – edición Touring Car

• PC: Ford GT 2005 – edición Touring Car



'The Crew 2' ya está disponible para precarga en Uplay PC.