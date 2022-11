Estamos en una época donde las aventuras de horror están muy presentes y gracias a estudios independientes, este género se ha visto revitalizado con juegos e ideas interesantes. A esto, Brass Token es un estudio que, con apenas cinco años en el mercado, nos ofrece una aventura interesante y que apunta a hacerse un lugar entre tantos titanes del género. ‘The Chant’ nos pone en la piel de ‘Jess’ que, debido a un hecho trágico, acepta la invitación de ‘Kim’ para realizar un retiro espiritual y como es costumbre, todo sale mal.

El título de Prime Matter llega a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

AYAHUASCA

La premisa es interesante por que utiliza una idea muy exprimida en las películas: un grupo de amigos que se reúnen para un evento especial y debido a un hecho específico, nada sale como es debido. La premisa general es completar el ritual y acabar con el mal. Incluso la historia se basa en los testimonios de cómo se desarrolla un viaje espiritual con Ayahuasca (incluso es mencionada en la aventura).

Los personajes principales, desde la protagonista hasta el líder del culto, todos son muy creíbles y aunque encajan en el cliché de muchos estereotipos de este tipo de historias, logran sentirse orgánicos y no son tan forzados.

La forma en cómo está contada no es muy elaborada, pero consigue mantener el interés en todo momento y debido a que el juego no es muy largo, no se desvía tanto para conseguir una resolución. En nuestra aventura deberemos hacer frente a enemigos propios del horror cósmico que están muy bien retrasados y logran sorprendernos en varios momentos.

ETAPAS

‘The Chant’ consigue algo muy importante: mantener el interés de la aventura sin ser un juego sobresaliente. A decir verdad, la mayor virtud es esa. El combate es muy simple y por momentos muy mecánico, pero puede justificarse en que nuestra protagonista es una simple persona que solo quería tener un fin de semana tranquilo.

El desarrollo de la aventura es muy tradicional: el juego tiene una estructura lineal en forma de capítulos. Cada uno de estos marca el inicio de un nuevo objetivo en donde deberemos encontrar diversos coleccionables y resolver puzzles sencillos para avanzar.

GRÁFICOS Y SONIDO

Gráficamente es un juego cumplidor. Sabemos que es exclusivo de la nueva generación y no aprovecha al máximo a estas consolas. El modelado de personajes es muy bajo y muchas texturas no están tan bien pulidas, pero logra verse bien. Quizás el punto más alto es la isla donde transcurre la aventura.

Pero donde es para aplaudir es en el doblaje. ‘The Chant’ es un juego que no ha tenido un presupuesto muy elevado, pero han logrado diversificar el presupuesto para incluir un doblaje latino. Esto es muy interesante ya que encontramos dos tipos de español, uno enfocado a este lado del mundo.

Es un doblaje aceptable y solamente por incluirlo he querido disfrutar la aventura así. Quizás no es el mejor doblaje del mundo, pero está muy por encima del promedio. Una grata sorpresa ya que actualmente muchos juegos importantes no cuentan ni con traducción de textos en español.

CONCLUSIÓN

‘The Chant’ es una sorpresa muy positiva. Tiene errores, como todos los juegos pero a diferencia de otros, los errores no frustran la experiencia y es un juego que invita a seguir la prometedora trayectoria de Brass Token. Un título que acepta sus limitaciones y aprovecha al máximo sus virtudes, encima a precio reducido. ‘The Chant’, como producto final, ha logrado de forma natural lo que varios juegos independientes anhelan conseguir: ser interesante por méritos propios, y eso ya es un logro que Brass Token, el estudio desarrollador, debe tener en cuenta.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Brass Token

• GÉNERO: Acción, Aventura, Survival

• DISTRIBUIDOR: Prime Matter

• PUNTAJE: 8

Tráiler de ‘The Chant’