Hace tan solo un mes se anunciaba la colaboración entre ‘Call of Duty’ y Terminator, y finalmente ya se tienen los detalles de esto.

Así es, el ‘T-800′ y ‘T-1000′ se unirán como ‘Operadores’ al videojuego a mitad de la cuarta temporada del título bajo el nombre de ‘Mercenarios cazarrecompensas’.

Gracias a los paquetes de ‘Operadores’, los cuales estarán disponibles desde agosto como microtransacciones, podremos lucir como estos personajes tanto para ‘Call of Duty: Vanguard’ como también para ‘Warzone’, esto fuera de movimientos finales, animaciones y más detalles.

Detalles aparte, esta colaboración terminará con un evento llamado ‘Pruebas de Titanio: Resistencia’, el cual estará disponible por dos semanas desde el 11 de junio y será similar a las ya conocidas ‘Pruebas de Hierro’.

Nuevo contenido, y apariencias, llegan a los dos videojuegos.

Como plus a todo esto, habrá un evento público de nombre ‘Tierra Maldita’, una nueva versión de ‘Zombie Royale’ en la isla ‘Rebirth’ llamado ‘Rebirth of the Dead’ el cual estará disponible con la nueva actualización este 27 de julio, un nuevo mapa, armas, un nuevo ‘Operador’ y mucho más.

Secuencia de juego de ‘Call of Duty: Vanguard’

