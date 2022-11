Para los gamers que gustan del baile y de títulos musicales llegan buenas noticias desde Ubisoft, y es que la compañía gala ha revelado nuevos temas que estarán presentes en ‘Just Dance 2023′, la nueva entrega de la franquicia.

Entre las novedades tenemos la canción principal de la película ‘Encanto’, ‘¡No se hable de Bruno!’, la que además tendrá coreografía dentro del videojuego.

Pero eso no es todo, ya que también una versión del tema de BTS: ‘Boy with Luv’ como también otrs más del tema ‘Can’t Stop the Feeling’, temas en los que podemos ver bailes dinámicos, muy coloridos y activos.

Cabe destacar que la mayor parte de los cambios que se pueden apreciar apuntan a la parte artística, lo que hace que el título sea muy prometedor.

‘Just Dance 2023′ llegará este 22 de noviembre a PlayStation 5, XBox Series X y Nintendo Switch.

Nuevo tráiler de ‘Just Dance 2023′

