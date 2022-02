Luego de lo que fue el exitoso lanzamiento de ‘Dying Light 2′, y del buen recibimiento que tuvo el videojuego por parte de la crítica especializada y los gamers, la desarrolladora Techland ha elaborado un tráiler específico para el mercado Latinoamericano.

En este material, se puede apreciar diversas escenas o secuencias de juego del título acompañadas por diversos comentarios de importantes medios de videojuegos de la región.

‘Dying Light 2′ se ha convertido en uno de los títulos más jugados de lo que va de 2022 desde su lanzamiento situándose rápidamente en los primeros lugares.

Si aún no has visto nuestra video reseña no te la puedes perder perder en esta nota.

Video análisis de ‘Dying Light 2′