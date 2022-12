Llegando ya al final de este año, y habiendo disfrutado de grandes títulos este 2022 en PlayStation, Xbox, Switch o PC, es momento de hacer un top y un repaso con los mejores videojuegos que nos dejan estos doce meses.





‘The Callisto Protocol’

Sin duda alguna, la próxima llegada de la nueva versión de ‘Dead Space’ tiene a muchos gamers frotándose las manos, y de alguna forma ‘The Callisto Protocol’ ha sido un título que ha logrado resucitar esa esencia, esto gracias a su apartado gráfico y técnico, el cual realmente es deslumbrante. Esto fuera de ofrecer una gran aventura lineal, que hará saltar a más de uno de sus asientos.





‘Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion’

La nueva versión del título de Square Enix es el punto medio entre una versión remasterizada y un ‘remake’, y que mantendrá enganchado a todos los que busquen grandes momentos de acción junto a la buena historia de ‘Zack’, en esta precuela del gran ‘Final Fantasy VII’.





‘Horizon 2: Forbidden West’

Luego de haber disfrutado de una primera entrega a lo grande, y ser considerado a la par como juego del año, parecía todo muy complicado para que esta segunda entrega superase a la previa, pero craso error. El título de Guerrilla Games es una aventura aún más grande y espectacular, repleta de bestias gigantes y de muy variados estilos. No cabe duda que ‘Aloy’ es un gran personaje, y sus decenas de horas encarnándola en este título hacen que este dentro de este listado.





‘Xenoblade Chronicles 3′

Un gran título el cual ha dejado una gran huella, y es sin duda alguna es uno de los juegos más ambiciosos dentro del catálogo de Nintendo. Goza de grandes personajes, un muy buen sistema de combate, grandes escenarios, una excelente banda sonora y misioes variadas. Un imprescindible para los que gusten del rol y que exprime al máximo a la consola híbrida de la gran ‘N’.





‘Bayonetta 3′

Podría ser considerado como el mejor ‘hack and slash’ de este año que termina, y que hace uso en gran forma de la Nintendo Switch. Un show continuo, con monstruos de grandes tamaños, movimientos artísticos de los personajes y acción que no da un solo respiro. No hay duda que la entrega desarrollada por Platinum Games es uno de los mejores juego de Switch.





‘God of War Ragnarok’

El título del estudio Santa Mónica es una obra de arte, pero a esto hay que sumarle más factores, como el narrativo y la estética. ‘God of War Ragnarok’ presenta mejoras con relación a su modo de combate, grandes enemigos, un gran mundo abierto y juego de planos, los cuales hacen que la experiencia de juego sea de tipo cinematográfica. Una gran entrega la cual marca el final del arco nórdico.





‘Elden Ring’

El título de Bandai Namco publicado casi a inicios de año, y desarrollado por From Software, ha marcado la evolución del género ‘souls’. Una gran aventura en la que a cada paso que demos nos aguardará una gran aventura. Goza de un gran mundo abierto el cual presenta un excelente diseño y que no cansará a nadie en sus muchas hora de juego. Es por esto que lo consideramos con el mejor videojuego de este año.

Video análisis de ‘Elden Ring′