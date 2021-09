Tal y como estaba previsto, PlayStation desarrolló un nuevo evento en línea en el cual se presentaron grandes anuncios de títulos que llegarán muy pronto a las consolas de la compañía japonesa.

Aquí te traemos lo mejor del evento:

‘Star Wars: Knights of the Old Republic’

Los rumores se concretaron en realidad. Y es que el primer anuncio fue la nueva versión de ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’, el cual llegará a PlayStation 5, por lo que se podría pensar que sería una exclusividad. Habrá que esperar mayor información.

‘Project Eve’

Otra de las sorpresas fue la revelación de ‘Project Eve’, un título de acción el cual goza de un gran apartado gráfico, tal y como se puede apreciar en su tráiler.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’

Square Enix muy pronto lanzará a todos los mercados ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, por lo que este título estuvo presente en el evento de PlayStation con un nuevo tráiler en donde luego de ser testigos de un ritual típico de secta y acaban con media galaxia en contra. El título saldrá a la venta para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, en PC el 26 de octubre de 2021, además de una versión en la nube para Nintendo Switch.

‘Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction’

Otro de los títulos que estuvo presente en el ‘PlayStation Showcase’ fue uno de los próximos lanzamientos multipataforma de Ubisoft, ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction’, el cual nos recuerda lo que podremos encontrar en este videojuego multiplataforma cuando salga a la venta en enero del próximo año.

‘Forspoken’

Si bien ya se había podido apreciar contenido de este videojuego, lo nuevo de Square Enix y Luminous Productions se dejó ver en el evento de PlayStation, mostrando detalles acerca de su trama y modo de juego. En ‘Forspoken’ tomaremos el papel de una joven la cual es transportada a un mundo mágico. ‘Forspoken’ saldrá a la venta antes de mitad del próximo año.

‘Alan Wake Remastered’

Otro rumor el cual se confirma. Esta versión remasterizada hace unos días se dejó ver en el evento de PlayStation con un tráiler, revelando además que llegará el 5 de octubre a PlayStation 4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

‘Ghostwire: Tokyo’

Otra de las sorpresas del ‘PlayStation Showcase 2021’ fue la presentación de un nuevo tráiler de este videojuego, el cual revela secuencias de juego del mismo. Se espera su lanzamiento para el 2022.

‘Wolverine’

Una verdadera sorpresa fue el anuncio del estudio Insomniac Games, el cual se encuentra trabajando en un videojuego basado en ‘Wolverine’ y que llegará a PlayStation 5.

‘Uncharted: Legacy of Thieves’

Si bien las tres primeras entregas de ‘Uncharted’ llegaron a PlayStation 3, y luego fueron remasterizadas para PlayStation 4, durante el evento de PlayStation se anunció que la cuarta entrega y ‘Lost Legacy’ llegarán a PlayStation 5 y PC en un paquete llamado ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ y que saldrá a inicios del próximo año.

‘Gran Turismo 7’

Finalmente se reveló no solo un nuevo tráiler del esperado simulador de autos de PlayStation, sino que además el título ya cuenta con fecha de lanzamiento oficial. ‘Gran Turismo 7’ saldrá a la venta para PlayStation 4 y PlayStation 5 el 4 de marzo del próximo año.

‘Marvel’s Spider-Man 2’

Literalmente, otra bomba. Y es que nadie esperaba el anuncio de ‘Marvel’s Spider-Man 2’. Un título en el que se confirma además la presencia de otro personaje de Marvel, ‘Venom’, como el villano de turno. Se tiene planeado lanzarlo en exclusiva el 2023 para PlayStation 5.

‘God of War: Ragnarok’

El evento cerró con lo que muchos esperaban, un nuevo adelanto de lo que será ‘God of War: Ragnarok’, el nuevo capítulo de ‘Kratos’ y el dioses del panteón nórdico, y que la verdad sorprende en todo momento.

Nuevo tráiler de ‘God of War: Ragnarok’

