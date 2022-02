Tal y como estaba anunciado, la compañía japonesa Nintendo ha desarrollado un nuevo evento en línea, ‘Nintendo Direct’, el cual ha revelado grandes sorpresas, las cuales aquí te las presentamos.

‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’

Comenzando el evento en línea, Nintendo presentó ‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’, el cual estará ambientado en el mundo de ‘Tree Houses’, además de anunciar que se lanzará para Nintendo Switch el 4 de junio de este año.

‘Advance Wars 1+2 Reboot Camp’

Otro de los títulos que estuvo presente fue ‘Advance Wars 1+2 Reboot Camp’, del cual se ha confirmado que tendrá modo multijugador local y en línea, así como voce para los comandantes. Los ‘remakes’ saldrán a la venta el 8 de abril para Nintendo Switch.

‘Mario Strikers: Battle League’

Lo siguiente fue una verdadera sorpresa, ‘Mario Strikers: Battle League’. Un videojuego que nadie se lo esperaba, y que será una nueva entrega la cual debutara en Switch y que saldrá a la venta el 10 de junio.

‘Splatoon 3′

Otro de los títulos que marcó una gran importancia durante el evento en línea de Nintendo fue ‘Splatoon 3′, el cual no solo estará enfocado en el modo multijugador competitivo, sino también en el cooperativo. Y si bien aún no cuenta con una fecha de lanzamiento, si se ha confirmado que llegará este año.

‘Chrono Cross’

Si bien se rumoreaba, pero hemos tenido que esperar al ‘Nintendo Direct’ de hoy para apreciar la confirmación de la versión remasterizada de ‘Chrono Cross’, la cual contará con una serie de mejoras y la inclusión de ‘Radical Dreamers’. Saldrá a la venta el 7 de abril para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC via Steam.

‘Kirby and the Forgotten Land’

Era previsible que durante el evento en línea de hoy, llegasen novedades de ‘Kirby and the Forgotten Land’, lo cual fue confirmó. Además, se confirmó que el título del carismático personaje rosado no solo nos llevará a otra dimensión, sino que también ofrecerá nuevas mecánicas. ‘Kirby and the Forgotten Land’ saldrá a la venta el 25 de marzo para Nintendo Switch.

‘Xenoblade Chronicles 3′

Nuevamente los rumores terminaron por confirmarse con ‘Xenoblade Chronicles 3′. Así es, la nueva entrega de la franquicia es toda una realidad y saldrá a la venta en setiembre de este año.

Detalles aparte, se revelaron otros títulos como ‘Nintendo Switch Sports’, ‘Nintendo Switch Sports’, ‘Live a Live’ y muchos más.

Secuencia de juego de ‘KLONOA Phantasy Reverie Series’