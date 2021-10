Tal y como se había anunciado la semana pasada, se ha desarrollado un nuevo ‘State of Play’, un nuevo evento en línea en donde la compañía japonesa presentó diversos títulos que llegarán a futuro tanto para la PlayStation 4 como PlayStation 5.

Aquí te traemos un resumen de los más importantes anuncios de un evento el cual estuvo centrado en diversos títulos independientes y otros estudios desarrolladores.

‘Deathverse: Let It Die’

El primer anuncio fue el de ‘Deathverse: Let It Die’, título enfocado en batallas entre jugadores (multijugador), confirmando además que llegará tanto a PlayStation 4 como PlayStation 5 antes de la mitad del 2022.

‘Bugsnax: The Isle of BIGsnax’

Si bien ‘Bugsnax’ fue uno de los primeros títulos que llegaron a PlayStation 5, y que ahora tendrá nuevo contenido gracias a la nueva expansión ‘Bugsnax: The Isle of BIGsnax’ la cual estará disponible a inicios del próximo año y será totalmente gratuita.

‘Death’s Door’

Una de las grandes sorpresas de este año dentro del mercado independiente para Xbox y PC fue ‘Death’s Door’, título que Devolver Digital lanzar´´a ahora en PlayStation 4 y PlayStation 5 el 23 de noviembre. Fuera de esto, también se confirmó la versión para Nintendo Switch.

‘King of Fighters XV’

Si bien ‘King of Fighters XV’ no saldrá este año como estaba previsto, tanto los gamers de PlayStaton 4 como PlayStation 5 podrán disfrutar de una fase de prueba para que prueben el título. Y como plus a este anuncio, se ha presentado un nuevo personaje. ‘King of Fighters XV’ saldrá el 17 de febrero del 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

‘Star Ocean: The Divine Force’

Desde el año 2016 no se había tenido novedad alguna acerca de una nueva entrega de la franquicia ‘Star Ocean’, hasta ahora. Y es que durante el evento de PlayStation se reveló ‘Star Ocean: The Divine Force’, título que saldrá a la venta el próximo año, ya que llegará para PlayStation 4 como PlayStation 5.

‘Five Nights at Freddy´s: Security Breach’

Luego de una larga espera, ‘Five Nights at Freddy´s: Security Breach’ ya cuenta con una fecha de lanzamiento oficial. El título llegará a PlayStation 4, PlayStation 5 y PC el 16 de diciembre.

‘KartRiders: Drift’

Otro de los anuncios presentados durante el evento fue ‘KartRiders: Drift’, el cual estará llegando para PlayStation 4 en algún momento del próximo año.

Nuevo tráiler de ‘KartRiders: Drift’