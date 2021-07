Tal y como estaba previsto, la compañía americana Electronic Arts desarrolló su evento en línea ‘EA Play Live’, en el cual presentaron diversas novedades, y grandes sorpresas.

Aquí te contamos lo mejor de todo lo presentado:

‘GRID Legends’

Luego de lo que fue la compra de Codemasters por parte de ‘EA’, muchos esperan ver que novedades llegarán desde la desarrolladora. Y para muestra un botón, durante el ‘EA Play Live’ se presentó ‘GRID Legends’, el nuevo juego de carreras el cual llegará el próximo año, incluyendo un modo historia.

‘Apex Legends: Emergence’

Otro de los títulos que estuvo presente durante el evento en línea fue ‘Apex Legends’, el cual dejó ver lo que será su nueva y gran actualización, ‘Emergence’, la cual además traerá nuevas armas, modos de juego y un nuevo héroe, ‘Seer’. Todo estará disponible desde el 3 de agosto.

‘Lost in Random’

Otra de las grandes sorpresas que estuvo presente durante el evento fue ‘Lost in Random’, título que recientemente tuvo presencia en el festival de Tribeca Film Festival. ‘Lost in Random’ es un título de combate con cartas las cuales ofrecerán una gran variedad al momento de jugar. Y como detalle extra, ya cuenta con fecha de lanzamiento. ‘Lost in Random’ saldrá a la venta el 10 de setiembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

‘Knockout City’

El recientemente título publicado de Electronic Arts, ‘Knockout City’, no podía estar ausente del evento. Y su presencia fue para revelar, en forma de adelanto, todo el contenido que llegará en la segunda temporada, como nuevos mapas, objetos cosméticos, modos de juego y mucho más.

‘Battlefield 2042’

Es ya sabido que ‘Battlefield 2042’ no contará con un modo historia, aunque por otro lado sin tendremos diversos modos de juego, como el recientemente anunciado ‘Portal’, en el que todos los gamers podrán disfrutar de grandes batallas en diversos mapas y elemento estéticos de títulos de la franquicia como ’1942′, ‘Bad Company 2’, ‘Battlefield 3’ y ’2042′. Cabe recordar que ‘Battlefield 2042’ llegará a consolas y PC el próximo 22 de octubre.

‘Dead Space’

Luego de una gran cantidad de rumores, durante el ‘EA Play Live’ se ha confirmado la nueva versión de ‘Dead Space’, título que viene siendo desarrollado por EA Motive en exclusiva para la nueva generación, vale decir que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Y con motivo de este anuncio se ha revelado su primer tráiler, aunque el título aún no cuenta con fecha de lanzamiento oficial.

Nuevo tráiler de ‘Dead Space’