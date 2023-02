Hace ya muchos años que ‘Tales of Symphonia’ llegó a los diversos mercados en el mundo, y que gracias al mismo la franquicia obtuvo una gran popularidad, esto debido a la gran calidad del videojuego. Pasado el tiempo, llegó una versión en alta definición, pero ahora Bandai Namco nos trae una versión con grandes mejoras bajo el título de ‘Tales of Symphonia Remastered’.

La nueva versión del clásico título llega a Xbox One, PS4 y Nintendo Switch.

EL MEJOR ‘TALES’

Lo primero, es la trama del misom. ‘Tales of Symphonia’ nos lleva al mundo de ‘Sylvarant’, lugar en el que habitan nuestros protagonistas, el cual además se viene extinguiendo debido a la falta del maná. Aquí, encarnaremos a ‘Lloyd Irving’, un joven el cual vive de forma tranquila junto a su amiga ‘Colette Brunel’. Pero todo cambia un día, y es que ‘Collete’ es la ‘elegida’, una especia de mesías de la diosa ‘Martel’, la cual se dice puede hacer regresar al mundo de ‘Sylvarant’ a su esplendor.

Es aquí en donde nuestros dos personajes, junto a otros amigos, parte en una gran aventura para liberar sellos, y de esta forma, lograr que ‘Colette’ se transforme en un ángel, y de esta forma salvar al mundo.

Toda una aventura, la cual si bien comienza de forma simple y que sigue ciertos clichés ya conocidos, pero que con el pasar de las horas y la revelación de trasfondos, veremos como el mundo de ‘Sylvarant’ se expande en gran forma.

POR ‘SYLVARANT’

Pasando a su jugabilidad, es la clásica y típica que uno puede esperar de los juego de rol de esa época, y de la misma franquicia también. Es decir, mientras exploramos el mundo de ‘Sylvarant’, podremos aceptar misiones y recoger objetos, todo esto con la finalidad de subir nuestro nivel, lograr una mayor fuerza y poder seguir avanzando con la historia del título.

Para esto, tendremos en cada batalla, y en tiempo real, la posibilidad de controlar un personaje de un equipo compuesto por cuatro. Los otros tres podrán ser controlados por otros gamers (modo cooperativo local) o sino por la misma inteligencia artificial. Y para salir victorioso en cada combate, deberemos hacer buen uso de las mecánicas para aplicar ataques o habilidades; es decir, la jugabilidad de ‘Tales of Symphonia Remastered’ es clásica, tradicional y sin mayores novedades.

DETALLES

Ahora bien, ‘Tales of Symphonia Remastered’ destaca también en otros aspectos, como por ejemplo el apartado gráfico, ya que el diseño de los personajes son obra de Kōsuke Fujishima, creador de los mangas como el de ‘You´re under Arrest’, entre otros, y quien además trabajó en diversas entregas de la franquicia hasta ‘Tales of Zestiria’.

Y acompañando a esto, tenemos el apartado sonoro en el que destaca la banda sonora compuesta por Motoi Sakuraba. Fuera de esto, ‘Tales of Symphonia Remastered’ llega doblado al inglés y japonés además de localizado al español.

Todo una interesante propuesta en alta definición por parte de Bandai Namco que se puede disfrutar en casi 50 horas solo en su campaña principal, y que además corre a 30 cuadros por segundo de forma estable.

CONCLUSIÓN

‘Tales of Symphonia Remastered’ es ese título de rol japonés que todos conocemos, sobresaliente en varios aspectos, pero que no suma novedades sobresalientes, salvo el poder disfrutarlo en consolas modernas. Así que si aún no has podido disfrutarlo es una muy buena oportunidad, pero si ya lo hiciste no hay muchos motivos para volver a jugarlo.

El análisis de ‘Tales of Symphonia Remastered’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Bandai Namco.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Bandai Namco

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 7.5

Tráile de ‘Tales of Symphonia Remastered’