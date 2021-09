No han pasado ni quince días y ‘Tales of Arise’, el título de Bandai Namco, ya logró superar el millón de copias vendidas, tanto en sus versiones para consolas como también para PC.

Gracias a esto, esta entrega es la que sea ha convertido en la que más rápido se logró vender en toda la historia de la franquicia.

Las cifras incluyen tanto las copias físicas y digitales en todo el mundo. Y como plus a esta gran noticia, ‘Tales of Berseria’, la entrega previa, logró superar las dos millons de copias. Y si se redondean todas las entregas de la franquicia a la fecha, estas han logrado vender más de 25 millones de unidades en sus 26 años de vida, desde que ‘Tales of Phantasía’ se publicase en el año 1995.

Si aún no has visto nuestra video reseña te la compartimos en esta nota.

Video análisis de ‘Tales of Arise’

